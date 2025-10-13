Αλέξης και το «σοκ εντιμότητας»

Δίνοντας «σήμα» πως η παραίτησή του από τη Βουλή δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, αλλά ένα σχεδιασμένο ρήγμα στο πολιτικό τοπίο, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί πλέον ανοιχτά γιατί αποφάσισε να αποσυνδεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει —όπως όλα δείχνουν— στη δημιουργία ενός νέου φορέα.

«Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης. Οι πολίτες, 'από κάτω΄, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα 'επάνω'», λέει χαρακτηριστικά, χτίζοντας το αφήγημα μιας «αντισυμβατικής» επανεκκίνησης, έξω από τα κομματικά κουτάκια.

Ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε ότι η παραίτησή του θα προκαλούσε ντόμινο εξελίξεων. Κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται «δικά του παιδιά», και ήδη υπήρξαν δηλώσεις στήριξης προς το πρόσωπό του.

Ο Τσίπρας, πάντως, ξεκαθαρίζει:

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αναπαράγω τακτικές στρατολόγησης ή διάσπασης. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο».

Αναφερόμενος στην αποχώρησή του από τα έδρανα της Βουλής και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού, τονίζει πως το έκανε «για να είναι καλά με τη συνείδησή του»:

«Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη».

Παράλληλα, περιγράφει τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ ως «σχέση ζωής που όμως έχει κλείσει» και δηλώνει ρητά πως δεν βλέπει περιθώρια για ουσιαστική αντιπολίτευση από τη σημερινή προοδευτική πτέρυγα, «όσο δείχνει συμφιλιωμένη με τη σήψη».

«Στη σημερινή πολυκατακερματισμένη μορφή της, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται», σημειώνει, ζητώντας ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας».

Η κριτική του στην κυβέρνηση είναι πλέον ανοιχτά μετωπική:

«Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης», αναφέρει, μιλώντας για «χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, αποδυνάμωση των θεσμών και στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Και το μήνυμα του Τσίπρα κλείνει με έναν υπαινιγμό κινητοποίησης:

«Ήρθε η ώρα της αφύπνισης και της δράσης από τους πολίτες που βλέπουν το αύριο να εκποιείται προς όφελος λίγων».

«Γεφυροποιός» Πιερρακάκης στο ECOFIN

Η σύνοδος του ECOFIN της περασμένης Παρασκευής ήταν από αυτές που θεωρούνται «δύσκολες πίστες» για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί η Δανική προεδρία έφερε στο τραπέζι ένα διόλου προνομιακό για εμάς θέμα, αυτό του προσχεδίου Οδηγίας της Επιτροπής για την αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα. Σε μια πολιτική συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ, που έβαλε τις βάσεις των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης κέρδισε όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά και το αποτέλεσμα.

Σε μια ιδιαίτερα πυκνή και ουσιαστική εισήγηση, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην αποφυγή των συνεπειών της υπερφορολόγησης. Σε μια συζήτηση που συνήθως διεξάγεται με συνθήματα ένθεν κακείθεν, η Ελλάδα πέτυχε να θέσει με σαφήνεια τόσο τις θέσεις της υπέρ της αναγκαιότητας ρύθμισης στην αγορά καπνικών προϊόντων, όσο και τις επιφυλάξεις της ως προς τον τρόπο και τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.

Έτσι, ο Πιερρακάκης κατάφερε να φέρει πιο κοντά τους υπέρμαχους και τους σκεπτικιστές της σχετικής ρύθμισης, δημιουργώντας το έδαφος για μια συμβιβαστική λύση.

Τα βέλη του Πατέλη

Χειμαρρώδης ήταν την Πέμπτη στην παρουσίαση του βιβλίου του (Η Μεγάλη Επιστροφή) ο άλλοτε διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, κι ας έχει τη... ρετσινιά του ψυχρού τεχνοκράτη.

«Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το 'go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε', όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά... Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κι αν στο πρώτο σκέλος της αναφοράς του τα βέλη του Πατέλη ήταν προφανή, και ονομαστικά, στο δεύτερο σκέλος κάποιοι εκτιμούν ότι στόχευε (και) τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ πιθανό, καθώς ο κ. Πατέλης ήταν θερμός υποστηρικτής του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο το οποίο ο κ. Σαμαράς επέκρινε με δριμύτητα και φυσικά καταψήφισε.

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός, που φαίνεται να κλίνει στην ίδρυση νέου κόμματος, ποτέ δεν συμπάθησε τις «μεταγραφές» Μητσοτάκη τις οποίες έβλεπε ως ξένο σώμα στη ΝΔ.

Πολιτική… οικογενειακή υπόθεση

Η διημερίδα της Λούκας Κατσέλη με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030» συζητήθηκε περισσότερο για το ποιοι ήταν (και δεν ήταν) εκεί, παρά για το περιεχόμενο.

Στην πρώτη σειρά ο Σωκράτης Φάμελλος, με «πολύ» από ΣΥΡΙΖΑ — Νίκος Παππάς, Διονύσης Καλαματιανός, Έλενα Ακρίτα, Δημήτρης Χατζησωκράτης και λοιποί — και «ολίγον» από Νέα Αριστερά: Έφη Αχτσιόγλου και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας και ο Θοδωρής Μαργαρίτης.

Η σειρά προσκλήσεων σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης φαίνεται πως έμεινε στο... διαβάστηκε, καθώς δεν εμφανίστηκε ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά ούτε και ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ το πολυαναμενόμενο τετ α τετ Φάμελλου–Χαρίτση δεν αποτυπώθηκε ποτέ στις κάμερες — οι δυο τους φρόντισαν να περάσουν από την εκδήλωση σε διαφορετικό χρόνο.

Βέβαια η... παρακάμερα του skai.gr εντόπισε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές που εκλεψαν την παράσταση... Πρόκειται για τον εγγονό της Λούκας Κατσέλη που διαμαρτύρονταν με τον πιο χαριτωμένο παιδικό τρόπο, μην μπορώντας να καταλάβει γιατι δεν ηταν στην αγκαλιά της αγαπημένης του γιαγιάς..., ενώ το μικρότερο της Αχτσιόγλου και του Τζανακόπουλου είχε μάλλον άλλη ιδέα για το πώς θα επιθυμούσε να περάσει το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο... τέταρτο η αγορά ρεύματος

Οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά δεν θα υπολογίζονται πλέον ανά 60 λεπτά αλλά ανά 15', σε ένα ευρωπαϊκό βήμα προς πιο «ζωντανή» αγορά. Οι εντολές αγοράς και πώλησης θα κατατίθενται πλέον ανά τέταρτο, με στόχο να αυξηθεί η ρευστότητα και ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, έτσι θα αποτυπώνονται καλύτερα οι πραγματικές διακυμάνσεις σε ζήτηση και παραγωγή ρεύματος. Με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας —που εξαρτώνται από τον καιρό και έχουν μεταβλητή παραγωγή— τα δεδομένα πρέπει να είναι πιο συχνά και ακριβή, για να «κουμπώνει» σωστά το σύστημα.

Ξοδεύουμε περισσότερο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ξοδεύουμε περισσότερο. Οι δαπάνες των νοικοκυριών ανέβηκαν το 2024, όμως ακόμα δεν έχουν φτάσει στα προ κρίσης επίπεδα — παραμένουν μειωμένες πάνω από 16% σε σχέση με το 2008.

Κατά μέσο όρο, ένα νοικοκυριό βάζει κάθε μήνα 1.725 ευρώ στο τραπέζι των εξόδων, ενώ για κάθε άτομο η ετήσια δαπάνη φτάνει τα 8.740 ευρώ.

Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Για όσους δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη, σχεδόν το 17% φεύγει απευθείας για ενοίκιο. Στο φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά έξοδα τρώνε” η στέγαση και η διατροφή. Αντίθετα, το πλουσιότερο 20% ξοδεύει μόλις το ένα τέταρτο των δαπανών του για τις ίδιες ανάγκες — οι υπόλοιπες πάνε σε πιο «άνετες» απολαύσεις.

Ο μοναχικός καβαλάρης του Τραμπ

Στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, οι απόψεις... δεν ευθυγραμμίζονται. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου έδειξαν ένα σώμα διχασμένο: οι μισοί βλέπουν μία μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι άλλοι δύο. Όλοι όμως έχουν το βλέμμα καρφωμένο στον πληθωρισμό, που παραμένει η μεγάλη ανησυχία.

Και ύστερα υπάρχει ο Στίβεν Μίραν — ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ. Ο «μοναχικός καβαλάρης» που σε κάθε συνεδρίαση ζητά μεγάλες μειώσεις επιτοκίων, πηγαίνοντας ένα βήμα (ή και πολλά) παραπέρα από το υπόλοιπο συμβούλιο.

Οι αναλυτές πάντως κρατούν χαμηλά τον πήχη: προβλέπουν μία μικρή μείωση 25 μονάδων βάσης στο τέλος του μήνα.

Η Fed χωρίζεται σε στρατόπεδα, αλλά ένας… ιππεύει μόνος του.

Το τελευταίο πάρτι του Νικολά Σαρκοζί

Λίγο πριν φορέσει την πιο δύσκολη «στολή» της ζωής του —αυτή του κρατούμενου— ο Νικολά Σαρκοζί αποφάσισε να πει το δικό του au revoir στους συνεργάτες του, με ένα μυστικό πάρτι μέσα στο δάσος της Μπουλόν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, μακριά από τα φλας, αλλά όχι από τις διαρροές: η πληροφορία είχε ήδη κυκλοφορήσει στα γαλλικά μέσα. Περίπου 100 συνεργάτες —από νομάρχες μέχρι μακιγιέρ— έδωσαν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που κάποτε κινούσε τα νήματα στο Ελιζέ.

Ανάμεσά τους, γνώριμα πρόσωπα από τις ημέρες της εξουσίας: ο ναύαρχος Γκιγιό, η πρώην διευθύντρια του γραφείου του Εμανουέλ Μινιόν, ο διπλωματικός του σύμβουλος Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, και ο επικοινωνιολόγος Φρανκ Λουβριέ.

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μουλάν, γενικού γραμματέα του Ελιζέ και στενού συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και της Κατρίν Πεγκάρ, συμβούλου πολιτισμού του Γάλλου προέδρου.

Ο Σαρκοζί, σύμφωνα με το RTL, δεν έχασε την ευκαιρία να υπερασπιστεί για ακόμη μία φορά την αθωότητά του.

«Αυτό που μου συνέβη θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Έντμοντ Νταντές, τον Κόμη του Μόντε Κρίστο, αλλά και με τον Αλφρέ Ντρέιφους — κι οι δύο, όπως είπε, θύματα άδικης καταδίκης.

Ο παλιός του φίλος και πρώην δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ, Πατρίκ Μπαλκανί, του έδωσε ρεαλιστικές συμβουλές για τη ζωή πίσω από τα κάγκελα:

«Μαγείρευε για τον εαυτό σου όσο μπορείς. Εγώ, όταν βγήκα, ήμουν ράκος».

Και πρόσθεσε:

«Μη νομίζεις ότι υπάρχει VIP μεταχείριση. Η απομόνωση είναι απόλυτη και η ζωή εκεί δύσκολη».

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος, που καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας και παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι, θα μάθει στις 13 Οκτωβρίου πότε —και πού— θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του.

Το μέγιστο διάστημα χάριτος; Τέσσερις μήνες εκτός φυλακής.

Έως τότε, όπως λένε οι κοντινοί του, θα προσπαθήσει να απολαύσει την ελευθερία του, έστω και «με γεύση από σίδερο».



