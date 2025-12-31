Το 2026 η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται, το θέμα είναι ποιος θα... «κόψει»

Το 2026 και η πολιτική τράπουλα που ξαναμοιράζεται

Το 2025 αποχωρεί αφήνοντας πίσω του ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει ήδη ασφυκτικά γεμάτο εντάσεις. Το 2026, όμως, έρχεται με υποσχέσεις για τη μεγαλύτερη ρευστότητα των τελευταίων ετών. Καθοριστικός παράγοντας αυτής της νέας πραγματικότητας θα είναι η ίδρυση νέων κομμάτων, που -όπως όλα δείχνουν- δεν θα είναι ούτε ένα ούτε δύο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού. Η ενδεχόμενη δημιουργία πολιτικού φορέα από την ίδια θεωρείται πλέον από πολλούς κάτι παραπάνω από πιθανό σενάριο, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις της προδιαγράφουν καθαρά μια τέτοια εξέλιξη.

Ένα τέτοιο εγχείρημα, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές των δημοσκοπήσεων, δεν θα έχει μονοσήμαντη πολιτική κατεύθυνση: θα αντλήσει δυνάμεις από όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης, δεξιά και αριστερά, ανακατεύοντας για τα καλά την πολιτική τράπουλα.

Το φρένο στον Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, η κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί ως φρένο στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Το τελευταίο που θα επιθυμούσε ο πρώην πρωθυπουργός είναι η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο νέων κομμάτων στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Οι κινήσεις του δείχνουν να επιβραδύνονται, καθώς ένα κόμμα Καρυστιανού θα διεκδικήσει πολιτικό χώρο και κοινό που ο ίδιος θεωρεί κρίσιμο για το εγχείρημά του. Έτσι, δεν αποκλείεται να καθυστερήσουν και οι ανακοινώσεις για την ίδρυση του δικού του πολιτικού φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η άνοιξη του 2026 προδιαγράφεται ως σημείο καμπής. Τουλάχιστον ένα νέο κόμμα αναμένεται να έχει ιδρυθεί επισήμως, ενώ οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα παρακολουθούν προσεκτικά τη δυναμική του, επαναχαράσσοντας στρατηγικές.

Πώς διαβάζουν το σκηνικό κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, τα υπάρχοντα κόμματα παίρνουν ανάσες – άλλοι με ανακούφιση, άλλοι με επιφύλαξη.

Η κυβέρνηση βλέπει ένα σκηνικό πολυδιάσπασης στην αντιπολίτευση, που ευνοεί τη δική της συσπείρωση και ενισχύει τη θέση της ως μοναδικού σταθερού πόλου.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, η εικόνα διαβάζεται διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί κύριο ανταγωνιστή του τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμά ότι ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα κόψει κυρίως από άλλους και όχι από το ίδιο. Κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι το νέο εγχείρημα απευθύνεται στη δεξαμενή της λεγόμενης «αντισυστημικής» ψήφου και δεν απειλεί την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ένα κόμμα Καρυστιανού θα επηρεάσει πρωτίστως τον Αλέξη Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, οι μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του δείχνουν απώλειες περιορισμένες, της τάξης του 0,7% – κάτω δηλαδή από μία μονάδα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 2026 δεν θα είναι χρονιά στασιμότητας. Θα είναι η χρονιά που το πολιτικό παιχνίδι θα παιχτεί από την αρχή, με νέους παίκτες, νέες ισορροπίες και παλιά κόμματα σε ρόλο… θεατή μέχρι να βρουν ξανά τα πατήματά τους.

Από «μάτσο της Σιβηρίας» σε …θύμα της Ουκρανίας

Το πολιτικό παιχνίδι δεν αφορά όμως μόνο τα καθ' ημας, όπως αποδεικνύει ένας διεθνούς κλάσης μετρ του είδους που χρόνια τώρα επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό είναι να διαβάζεις καλά τον αντίπαλο και να κάνεις την κίνησή σου στη σωστή στιγμή.

Ο λόγος για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Κάποτε έχτιζε με επιμέλεια τον μύθο του απόλυτου μάτσο ηγέτη: γυμνόστηθος στη Σιβηρία, σκληρές δηλώσεις, αμείλικτες αποφάσεις. Απειλούσε, εισέβαλλε, διέλυσε χώρες και επένδυσε συστηματικά στην εικόνα του «πιο ισχυρού άνδρα του κόσμου».

Σήμερα, ο ίδιος μάτσο ηγέτης εμφανίζεται να «παραπονιέται» τηλεφωνικά στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δέχθηκε επίθεση στην κατοικία του. Κι εδώ βρίσκεται το οξύμωρο: ο ενορχηστρωτής του ουκρανικού πολέμου επιχειρεί να φορέσει τον μανδύα του θύματος, λες και δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας, σαν να μην άκουσε ποτέ γι' αυτόν. Την ίδια ώρα, Ρώσοι πολίτες σκοτώνονται στο μέτωπο και ουκρανικές πόλεις ισοπεδώνονται.

Δεν πρόκειται όμως για μια αντιφατική εικόνα. Αντιθέτως, είναι ενδεικτική μιας εξουσίας που ξέρει πως το αφήγημα μετρά όσο και τα όπλα. Είναι η εικόνα ενός ηγέτη που, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο, προσπαθεί ταυτόχρονα να αποποιηθεί τις ευθύνες που απορρέουν από τον ρόλο του πολεμικού αρχιτέκτονα.

Ίσως, βέβαια, τελικά ο «ισχυρότερος άνδρας του κόσμου» να φοβάται περισσότερο απ’ όσο δείχνει. Όχι τα drones, αλλά την κατάρρευση του μύθου του.

Το πορτρέτο συμπληρώνεται εύστοχα, όχι μόνο από αναλύσεις ή στοιχεία, αλλά από τον καλό φίλο του στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω να πω ότι είναι δολοφόνος, αλλά είναι σκληρός τύπος. Αυτό έχει αποδειχθεί με τα χρόνια. Έχει ξεγελάσει πολλούς ανθρώπους», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κόκκινες και... πράσινες κάρτες στον «πράσινο» Βοτανικό

Ο υπεύθυνος της κατασκευαστικής εταιρείας που ξενάγησε την Τρίτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Χάρη Δούκα στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, είχε έτοιμη πρόταση για τον πρωθυπουργό.

«Όταν γίνει το γήπεδο, προτείνω φιλικό αγώνα κυβέρνησης - τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε.

«Αυτό μου αρέσει, νόμιζα ότι πήγες να πεις αγώνα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θα βγουν πολλές κόκκινες αν γίνει αυτό το ματς», απάντησε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης, που κάτι ξέρει από «κλωτσοπατινάδα» στην εθνική αντιπροσωπεία.

Πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να πει ότι το σημαντικότατο έργο αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργασίας κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, Ερασιτέχνη και ΠΑΕ Παναθηναϊκού.

Αν το ποδόσφαιρο είχε και επιβράβευση, κι όχι μόνο τιμωρία, αυτή σίγουρα θα ήταν μια... «πράσινη κάρτα» από τον κ. Μητσοτάκη.

Αλκοτέστ και σε πατίνια

Όσο πλησιάζει η Πρωτοχρονιά η Τροχαία πατάει γκάζει και τα αλκοτέστ πέφτουν βροχή.

Οι έλεγχοι μαζικοί - και όχι μόνο σε αυτοκίνητα και μηχανές. Στο στόχαστρο πλέον τίθενται -επιτέλους- και οι Lauda με ηλεκτρικά πατίνια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που της επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο γιατί οδηγούσε αφού τα είχε τσούξει. Το δε πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Τέλος χρόνου και για τα τέλη

Λήγει σήμερα η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026.

Αν και μεγάλος αριθμός τα έχει εξοφλήσει, δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν μπας και πάρει παράταση.

Όμως, όπως έγινε για πρώτη φορά πέρσι, έτσι και φέτος, όσοι τα εξοφλήσουν μετά τις 31/12 θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ειδικότερα, όσοι τα εξοφλήσουν τον Γενάρη θα καταβάλλουν προσαύξηση 25%, 50% όσοι πληρώσουν τον Φλεβάρη και τέλη εις διπλούν όσοι θα τα καταβάλλουν από τον Μάρτιο και μετά.

Τα plot twist του τουρισμού

Κάθε χρόνο ο ελληνικός τουρισμός ανεβάζει στροφές. Το 2025, όμως, επιφύλαξε ορισμένες αξιοσημείωτες ανατροπές: προορισμοί-«αουτσάιντερ» βγήκαν μπροστά, ενώ δημοφιλείς προορισμοί τα πήγαν χειρότερα από το αναμενόμενο.

Για του λόγου το αληθές, τα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη πρωτίστως και έπειτα στη Μύκονο είδαν τους τζίρους να μειώνονται. Στη Σαντορίνη η πτώση άγγιξε το 15% το τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ στη Μύκονο ήταν μικρότερη, κατά 1,6% συγκριτικά με πέρσι.

Στον αντίποδα, Κως και Ρόδος κατέγραψαν τους μεγαλύτερους τζίρους ανά κατάλυμα, ακολουθούμενες από Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Λασίθι. Στην έκτη θέση η Αττική.

Το πραγματικό plot twist, όμως, ήρθε από αλλού. Τη μεγαλύτερη άνοδο τζίρου στο τρίτο τρίμηνο κατέγραψε η Καρδίτσα, ενώ στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο την πρωτιά πήρε το Κιλκίς.

Ίσως αυτό να δείχνει μια αλλαγή, όπου μετρά περισσότερο το «να περάσω καλά» και λιγότερο το «να με δουν». Άλλωστε, το καλό φαγητό και το καλό τσίπουρο …τραβάνε κόσμο.

Τζούφια 4 στα 5 «σφυριά» ακινήτων

Πολλά τα ακίνητα που «βγαίνουν» στο σφυρί, αλλά λίγα αλλάζουν χέρια. Μόλις 1 στα 5 ακίνητα που βγήκαν σε πλειστηριασμό φέτος πωλήθηκαν τελικά.

Λίγο καλύτερα τα πάνε οι θέσεις πάρκινγκ: πάνω από το 1/3 βρίσκει νέο ιδιοκτήτη - άλλωστε το παρκάρισμα εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε «mission impossible».

Αιτία για την έλλειψη ενδιαφερομένων; Αφενός οι παρατυπίες που κουβαλάνε πολλά ακίνητα, αφετέρου ο φόβος ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί την τελευταία στιγμή να «παγώσει» τη διαδικασία.



