Ανασχηματισμός με… τρακτέρ στους δρόμους δεν γίνεται

Η αντίστροφη μέτρηση για τον επόμενο ανασχηματισμό έχει ξεκινήσει, αν και όχι επίσημα - ακόμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδοσιακά προτιμά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά τις γιορτές – «όταν επιστρέψει από το βουνό», όπως έλεγαν παλαιότερα στο Μαξίμου.

Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να διαβεί ένα άλλο βουνό πρώτα, αυτό των μπλόκων.

Ανασχηματισμός με αγροτικά μπλόκα στους δρόμους και με την πλειοψηφία των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση; Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν και το προχθεσινό κύμα επιστροφής των πρώτων χριστουγεννιάτικων εκδρομέων, που έγινε μετ’ εμποδίων. Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο, Μαρτίνο και Κάστρο, λόγω των μπλόκων των τρακτέρ.

Με τέτοιες συνθήκες και με τους αγρότες να κλιμακώνουν τη στάση τους, στο κυβερνητικό επιτελείο κανείς δεν «ποντάρει σοβαρά» ότι θα ανοίξει ο δρόμος για αλλαγές προσώπων πριν ανοίξουν οι δρόμοι.

Οι περισσότεροι μάλιστα βλέπουν τον ανασχηματισμός –ή αν προτιμάτε οι «διορθωτικές κινήσεις»– γύρω στον Μάρτιο. Χρονικά, δηλαδή, έναν χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά: δεν θα είναι ούτε σαρωτικός ούτε δομικός. Θα είναι περισσότερο ένα «φρεσκάρισμα».

Η ανακατανομή και οι προσδοκίες

Το πιθανότερο σενάριο μιλά για μια ακόμη ανακατανομή εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Βουλευτές που έως τώρα δεν είδαν υπουργικό ή υφυπουργικό θώκο θα μπουν στο παιχνίδι — γιατί είναι απαραίτητο και το “rotation”.

Το ίδιο και ορισμένοι δυσαρεστημένοι, που εδώ και καιρό γκρινιάζουν στα τηλεοπτικά πάνελ ή στα γνωστά καφέ του Κολωνακίου, επειδή άλλοι – και μάλιστα από την ίδια τους την περιφέρεια – έγιναν υφυπουργοί, ενώ εκείνοι έμειναν εκτός. Κάποιοι από αυτούς, να θυμίσουμε, είχαν και διαφορετική στάση σε κρίσιμες ψηφοφορίες, όπως εκείνη για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ίσως αυτή τη φορά να τους χαμογελάσει η τύχη. Άλλωστε, έχουν ήδη στην τσέπη τους το χριστουγεννιάτικο… γούρι με την υπογραφή Μητσοτάκη και προσδοκούν την πολυπόθητη «αναδόμηση».

Οι πιο φρόνιμοι, πάντως, λένε ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο η επανεκλογή παρά ένα υφυπουργείο με σύντομη ημερομηνία λήξης, ενός έτους, περιορισμένες αρμοδιότητες και πολιτικό όφελος αμφίβολο.

Και βέβαια, στο κάδρο μπαίνουν και όσοι προσχώρησαν πρόσφατα στη ΝΔ, ελπίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει τα ανοίγματα προς το κέντρο – ακόμη κι αν αυτό προκαλεί μουρμούρα στους «ορίτζιναλ» Νεοδημοκράτες. Γιατί, όπως λένε στο Μαξίμου, οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο. Και οι ανασχηματισμοί, συχνά, αποτελούν το «τρέιλερ» της προεκλογικής στρατηγικής.

«ΕΒΡΟπαίοι» σε όλα τους οι Βούλγαροι από 1η Γενάρη - Μας συμφέρει;

Όχι δεν είναι λάθος ο τίτλος, ούτε πρόκειται για δάκτυλο του «δαίμονα του τυπογραφείου» (άλλωστε το skai.gr δεν τύπωνεται).

Για τους Βούλγαρους, που από την 1η Ιανουαρίου μπαίνουν στο ευρώ, ο λόγος και για τα βουλγαρικά νομίσματα και τα νέα ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα που θα αναγράφουν στο εξής, μαζί με την ελληνική και τη λατινική γραφή και την κυριλλική (ΕΒΡΟ).

Τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι σημαντικά, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν στη Βουλγαρία δεν θα ανησυχούν πλέον για τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ-λέβα αφού καταργούνται οι προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, γεγονός που μειώνει το κόστος λειτουργίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και η σύγκριση τιμών μεταξύ των δύο αγορών γίνεται άμεση, διευκολύνοντας τον ανταγωνισμό.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα, αν και υπάρχει προβληματισμός για τον φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς η Βουλγαρία διατηρεί πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές από την Ελλάδα.

Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε στους γείτονες «Добре дошли в еврото!» (καλώς ήρθατε στο ευρώ).

Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου

Αν είσαι από αυτούς που τον Νοέμβριο μπαίνοντας στον λογαριασμό τους δεν είδαν σεντ παραπάνω, παρότι είσαι δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου, έχεις ακόμη μια τελευταία ευκαιρία.

Μέχρι το βράδυ θα γίνονται δεκτές οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 για όσους δικαιούνται την επιστροφή αλλά δεν την πήραν, λόγω ελλείψεων ή λαθών στα στοιχεία.

Οι διορθώσεις γίνονται μέσα από την πλατφόρμα myAADE και όσοι προλάβουν να τις ολοκληρώσουν, θα δουν το ποσό να πιστώνεται στον λογαριασμό τους έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Το «κλειδί» για να μη χαθεί η επιστροφή είναι ένα: το ποσό της δαπάνης για ενοίκιο να αφορά ολόκληρο το έτος. Αν δηλωθεί λάθος ή «κουτσουρεμένο», το σύστημα δεν συγχωρεί — και η επιστροφή μένει στα αζήτητα.

Σφίγγει ο κλοιός για τα «ορφανά» ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Κυριολεκτικά στην …πρίζα βρίσκεται ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς θέλει πάσει θυσία να κόψει τις ρευματοκλοπές που του κοστίζουν κάθε χρόνο τεράστια ποσά. Εξ ου και βάζει εφεξής στο παιχνίδι και την ΑΑΔΕ.

Ο Διαχειριστής ποντάρει στη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής για να ξεμπλέξει το κουβάρι με τα «ανώνυμα» ρολόγια και τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται χωρίς να φαίνεται ποιος είναι πραγματικά πίσω από αυτά.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα στέλνει στον ΔΕΔΔΗΕ συγκεντρωτικά στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να τον βοηθήσει να εντοπίσει περιπτώσεις όπου ένα ακίνητο ηλεκτροδοτείται αλλά δεν αντιστοιχεί σε δηλωμένο ιδιοκτήτη. Με τη διασταύρωση των δεδομένων, στόχος είναι να μπει τάξη σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που σήμερα φαίνονται… «ορφανά» στα χαρτιά.

Πιο συγκεκριμένα, έχοντας τα στοιχεία της Αρχής, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να εξακριβώνει αν ο μετρητής ρεύματος αντιστοιχεί σε υπαρκτό πρόσωπο, ήτοι δηλωμένο φορολογούμενο ή ιδιοκτήτη.

Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία και άρα πρόκειται για ρευματοκλοπή, ο λογαριασμός θα είναι βαρύς: από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις έως -ανάλογως της σοβαρότητας της παράβασης- και ποινικές κυρώσεις.



Πηγή: skai.gr

