F-35 στην Τουρκία; Άσ' τον (Τραμπ) να λέει...

Δεν θορυβήθηκαν ιδιαίτερα εκεί στο Ισραήλ, όπως μαθαίνουμε, για τα περί πώλησης F-35 στην Τουρκία που ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον απολύτως ψύχραιμο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πέραν των δραστήριων λόμπι και του Κογκρέσου (πολλοί Ρεπουμπλικανοί δεν πετάνε τη σκούφια τους για τον Ερντογάν), για να αναφέρουμε μερικές μόνο θεσμικές και μη δικλείδες ασφαλείας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φημίζεται και για τη σταθερότητα των απόψεών του, κάτι έκδηλο στο ουκρανικό όπου μαδάει τη μαργαρίτα για τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Αλλά και ελληνικές κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει την πώληση των μαχητικών όσο η Άγκυρα διατηρεί τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400.

Θα τα δώσει πίσω στον Πούτιν ο Ταγίπ Ερντογάν όπως λέγεται; Ένας άνθρωπος με το υπερτροφικό «εγώ» του Τούρκου προέδρου σίγουρα θα ένιωθε ότι γίνεται... rezil για να χρησιμοποιήσουμε μια κοινή λέξη των δύο λαών.

Α, να μην ξεχάσουμε ότι μετά τη FIFA το 2026 ο Τραμπ θα λάβει βραβείο ειρήνης κι από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου (που παίζει τη δική του μπάλα στο χορτάρι της διπλωματίας). Άσχετο; Καθόλου. Γιατί μιλάμε για το υπερτροφικό «εγώ» του Αμερικανού προέδρου, οπότε όλα σχετίζονται.

Γι' αυτό γιορτινές μέρες που είναι άστον (Τραμπ) να λέει...

Καλή χρονιά με υγεία να έχουμε, και του χρόνου το ξανασυζητάμε το θέμα.

Καφές στο Κολωνάκι και Ανεξάρτητες… εξαρτήσεις

Κάτι παραπάνω από κοινωνικός ήταν ο πρώτος καφές του 2026 στην πλατεία Κολωνακίου. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να μην περιορίζεται, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, σε ευχές για τη νέα χρονιά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ανεξάρτητες Αρχές και -κυρίως- το πώς θα ξεμπλοκάρει μια υπόθεση που χρονίζει. Ο πρωθυπουργός φέρεται να εμφανίστηκε αποφασισμένος να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να τρέξουν εκ νέου, και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς, οι διαδικασίες για τη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, ώστε να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη πλειοψηφία των 3/5.

Και ο λόγος της βιασύνης δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Αυτή τη στιγμή η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών παραμένουν ακέφαλες, μετά τις παραιτήσεις των Χρήστου Ράμμου και Κωνσταντίνου Μενουδάκου, ενώ η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, έχει παραταθεί άτυπα – λύση ανάγκης που κανείς δεν θέλει να μονιμοποιηθεί.

Στο βάθος, βεβαίως, βρίσκεται και η πρόταση Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ζήτημα αλλαγής του τρόπου επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, προτείνοντας ανοιχτή προκήρυξη αντί για λίστες υπουργείων, ώστε -όπως λέει- να διευκολύνονται οι αναγκαίες συναινέσεις. Πρόταση που στο κυβερνητικό στρατόπεδο ακούγεται με ενδιαφέρον, αλλά και με αρκετές επιφυλάξεις.

Μετά τον καφέ και τις «ανεξάρτητες» συζητήσεις, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας κατευθύνθηκαν στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», για την εφημερία. Άλλοι λένε για σύμπτωση, άλλοι για μήνυμα: πρώτα πολιτική διαχείριση, μετά… διαχείριση κρίσεων.

Ο Αλέξης παίρνει τον ...χρόνο του

Στρατηγική υπομονής φαίνεται πως ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο ζήτημα της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το στενό του περιβάλλον στην Αμαλίας, το χρονοδιάγραμμα απλώνεται με άνεση έως και το Πάσχα, χωρίς καμία διάθεση για βιαστικές κινήσεις ή αιφνιδιασμούς.

Ο βασικός λόγος είναι απλός: στο ορατό πολιτικό πεδίο δεν υπάρχει σενάριο πρόωρων εκλογών. Αυτό δίνει στον πρώην πρωθυπουργό το πολυτιμότερο πολιτικό κεφάλαιο – τον χρόνο. Χρόνο για να επεξεργαστεί με μεγαλύτερη άνεση το εναλλακτικό αφήγημα που θέλει να παρουσιάσει, αλλά και για να στήσει με πιο στέρεους όρους τις βάσεις ενός νέου εγχειρήματος, μακριά από τη λογική της «αρπαχτής».

Την ίδια στιγμή, η περίοδος αυτή αξιοποιείται για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου επαφών σε όλη τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να εντοπίσει και να προσελκύσει νέα πρόσωπα, εκτός του στενού κομματικού πυρήνα, τα οποία θα μπορούσαν να στελεχώσουν και να δώσουν πνοή στον μελλοντικό φορέα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι περιοδείες που ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του. Πρώτος σταθμός, στα μέσα Ιανουαρίου, η Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Γιάννενα, Ηράκλειο, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις.

Εκδηλώσεις που μόνο αθώες δεν είναι πολιτικά. Οι εμφανίσεις αυτές εξυπηρετούν διπλό στόχο: από τη μία, δίνουν βήμα για πολιτικές παρεμβάσεις και καθαρές τοποθετήσεις πάνω στην επικαιρότητα· από την άλλη, λειτουργούν ως πεδίο άμεσης επαφής με το κοινό και τα τοπικά στελέχη. Κοινώς, ως μια ήπια αλλά συστηματική προετοιμασία για την επόμενη μέρα.

Στην Αμαλίας επιμένουν ότι τίποτα δεν θα γίνει βιαστικά. Όπως λένε χαρακτηριστικά, «το μετά το Πάσχα είναι το ορόσημο». Μέχρι τότε, ο Αλέξης Τσίπρας μετρά τον χρόνο – και κυρίως μετρά δυνάμεις.

Οι χαμένοι των μπλόκων

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το μπλοκάρισμα μεγάλων εθνικών οδών απέτρεψε πολλούς από το να πάνε Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Είναι εξάλλου νωπή η μνήμη με εικόνες αυτοκινήτων να περνάνε μέσα από καρόδρομους για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με ανθρώπους της ξενοδοχειακής αγοράς, οι περιοχές που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Κεντρική Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη.

Με πρώτους πρόχειρους υπολογισμούς, η πτώση του τζίρου από τις ακυρώσεις σε αυτές τις περιοχές κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 15%-20%.

Ποδαρικό με προσδοκίες

Μετά από μια εκπληκτική χρονιά το 2025, το ελληνικό χρηματιστήριο επιθυμεί να μπει και στο νέο έτος με το δεξί.

Οι προσδοκίες μεγάλες μετά την αναβάθμιση και την ένταξη στον όμιλο Euronext, αλλά δεν επικρατεί εφησυχασμός.

Εξάλλου το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις ψηλά αλλά να διατηρηθείς.

Τα μηνύματα από τους οίκους αξιολόγησης είναι θετικά, με συστάσεις buy για τους περισσότερους ελληνικούς κολοσσούς και αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις μετοχές.

Παρ' όλα αυτά οι κίνδυνοι ελλοχεύουν, καθώς μια παγκόσμια κρίση, είτε χρηματοπιστωτική είτε γεωπολιτική, είναι ικανή να βυθίσει τις αγορές παγκοσμίως.

Αισιοδοξία λοιπόν, αλλά συγκρατημένη..

Ανώμαλη προσγείωση για το Bitcoin

Μετά από μια φρενήρη χρονιά πέρσι, το Botcoin έφτασε σε νέο ρεκόρ τον Σεπτέμβριο.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε η απότομη πτώση.

Γενικώς τα κρυπτονομίσματα δεν θεωρούνται επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Απεναντίας ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας που τα διακρίνει.

Το Bitcoin, ως το μεγαλύτερο crypto, φάνηκε να διαψεύδει τον κανόνα. Τελικά όμως, ακόμα και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να κλονιστεί ανά πάσα στιγμή.

Μέσα σε μια αγορά που κατά καιρούς έχει κατακριθεί για αδιαφάνεια, μόχλευση και υψηλό ρίσκο, το Bitcoin έκανε μια απότομη βουτιά το τελευταίο τρίμηνο.

Ενώ συνολικά η πτώση φέτος ανήλθε σε περίπου 6%, τους τελευταίους δυόμισι μήνες και μετά το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων, το Βitcoin σημείωσε πτώση κοντά στο 30%, διαπραγματευόμενο κάτω από τα 90.000 δολάρια.



