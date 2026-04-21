Η «σουρεαλιστική δημοκρατία» του Σταύρου Ξαρχάκου

Στο κατάμεστο Παλλάς, εκεί που όλοι περίμεναν να ξεκινήσει η μουσική και να τους πάει αλλού, ο Σταύρος Ξαρχάκος αποφάσισε πρώτα να τους φέρει... πίσω. Πολύ πίσω. Στην πραγματικότητα.

Οπως είπε, τον... ταλαιπωρεί τελευταία ένας προβληματισμός: από τη μία η προεδρευομένη δημοκρατία, από την άλλη το ρουσφέτι.

«Βρήκε ο τέντζερης το καπάκι και ο Φίλιππας τον Ναθαναήλ», είπε. Και μετά ήρθε η πιο ωμή παραδοχή: «Δεν είναι αστεία αυτά που ζούμε».

Ο ίδιος πάλι, όπως είπε, ταλαιπωρήθηκε για να τα εξηγήσει μέσα του. Τι δημοκρατία είναι αυτή που συμβιώνει τόσο άνετα με τη διαφθορά; Πού τελειώνει το πολίτευμα και πού αρχίζει η πρακτική του;

Και κάπου εκεί, του ήρθε η «έμπνευση». Την ονόμασε «σουρεαλιστική δημοκρατία». Όχι ως ατάκα. Ως διάγνωση.

Γιατί αν η δημοκρατία είναι θεσμός και το ρουσφέτι καθημερινότητα, τότε το σύστημα δεν είναι αντιφατικό, είναι απλώς ειλικρινές με τον δικό του, στρεβλό τρόπο.

Και ίσως αυτή να ήταν η πιο πολιτική στιγμή της βραδιάς, όχι όταν μίλησε για τη διαφθορά, αλλά όταν παραδέχτηκε, σχεδόν ήρεμα: «Και ούτε ξέρουμε το μέγεθος, το μήκος, το πλάτος και το βάθος της διαφθοράς.

Καλύτερα που δεν ξέρουμε».

Γιατί αν μάθουμε, ίσως δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.

Ο «νεοέλληνας» Πέδρο Σάντσεθ και το ηθικό πλεονέκτημα

Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί το τελευταίο διάστημα ο «ωραίος ως Έλλην» (αφού έχει φαν κλαμπ από ουκ ολίγες θηλυκές υπάρξεις στην Ελλάδα...) Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για το πόσο «ηθική δύναμη» παγκοσμίως είναι η Ισπανία (του) και γι’ αυτό επιθυμεί να... μεταγγίσει και λίγο ηθικό πλεονέκτημα στην ΕΕ από το σπάνιο κοίτασμα του ισπανικού ηθικού πλεονάσματος.

Αναφέρεται βέβαια στη στάση της Μαδρίτης όσον αφορά το μεσανατολικό και την ανακοίνωση ότι ζήτησε την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στις κατηγορίες για διαφθορά εις βάρος της συζύγου του Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, οι οποίες σίγουρα θυμίζουν κάτι από Ελλάδα. Όσον αφορά πάντως την ηθική ισχύ της Ισπανίας εκτός των ιβηρικών τειχών, να θυμίσουμε ότι η Μαδρίτη διατηρεί στρατηγική συμμαχία με την Άγκυρα, εξοπλίζει και βοηθάει δηλαδή μια χώρα που έχει καταλάβει το 37% του εδάφους της Κύπρου, μιας ευρωπαϊκής χώρας, απειλεί συχνά πυκνά την Ελλάδα, ενώ το ιστορικό της όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ κάτω από τη βάση. Συμπερασματικά, το να κάνει μαθήματα ηθικής και να κουνάει το δάχτυλο η Ισπανία του Πέδρο Σάντσεθ θυμίζει κάτι από νεοελληνική υποκρισία. Και μπράβο του που θα έλεγε μια ψυχή.

Οι συνήθεις ύποπτοι της φοροδιαφυγής και τα... αθώα μετρητά

Παρά τα «σημαντικά βήματα» και τις διαρκείς εξαγγελίες, η φοροδιαφυγή παραμένει ένα από τα πιο ανθεκτικά σπορ της ελληνικής οικονομίας. Σχεδόν παραδοσιακό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει πιο κομψά: περισσότερες διασταυρώσεις, λιγότερα μετρητά, περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωμές. Με απλά λόγια, λιγότερο «χέρι με χέρι» και περισσότερη... διαφάνεια.

Μόνο που το «χέρι με χέρι» αποδεικνύεται διαχρονικά πιο ανθεκτικό από κάθε ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Και κάπως έτσι, οι «πρωταθλητές» δεν εκπλήσσουν κανέναν. Μιλάμε για τους κλάδους των υπηρεσιών υγείας, των νομικών υπηρεσιών, τμήματα του λιανεμπορίου και της εστίασης, τεχνικά επαγγέλματα όπως εργολάβοι και μηχανικοί αλλά επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα κομμωτήρια.

Δηλαδή όλοι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το μετρητό. Εκεί όπου η απόδειξη είναι συχνά προαιρετική ευγένεια.

Εντέλει η λίστα, κατά πώς φαίνεται, δεν αλλάζει σχεδόν ποτέ. Ίσως γιατί, τελικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό. Είναι και πολιτισμικό.

Οι business του Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν παίζει μόνο μπάσκετ. Εκτός από το μπασκετικό του ταλέντο έχει και ένα έντονο επιχειρηματικό δαιμόνιο.

Δεν πάει και πολύς καιρός που μπήκε στην ελληνική Premia Properties και στην Ελληνικά Οινοποιεία προηγουμένως. Και τώρα, ανεβάζει level. Κάνει business με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Greek Freak απέκτησε ποσοστό στην IM8, την εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής του Βρετανού σταρ. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά όπως δήλωσε ο ίδιος μπορεί να ανοίξει πόρτες σε νέες αγορές για την εταιρεία του Μπέκαμ.

Και πολύ πιθανό να τα καταφέρει γιατί ο Γιάννης ξέρει να καρφώνει εντός και εκτός παρκέ.

Πηγή: skai.gr

