Γεώτρηση στο Ιόνιο: «Το γοργόν και χάριν έχει»

«Το γοργόν και χάριν έχει» τόνισε λίγο - πολύ την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, στο περιθώριο της τελετής υπογραφής της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 στο Ιόνιο.

«Η συμφωνία δέσμευσης του γεωτρύπανου για τον Φεβρουάριο του 2027, είναι το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και οι δημόσιοι φορείς» σημείωσε ο κ. Σιάμισης.

Όπως ξεκαθάρισε, «για εμάς ως HelleniQ Energy, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα».

Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Για να διατηρηθούν αυτοί οι στόχοι τόσο σε εταιρικό όσο και εθνικό επίπεδο, ο CEO της HelleniQ Energy σημείωσε ότι στην Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας. Και να αντιμετωπίσουμε τις γνωστές παθογένειες και αγκυλώσεις του ελληνικού δημοσίου ώστε το -εθνικής σημασίας- έργο να προχωρήσει με τους απαιτούμενους ρυθμούς, θα προσθέταμε εμείς.

Θεία παρέμβαση... με πολιτική σημειολογία

Αν κάτι δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτο οι Ιρανοί, αυτό είναι ο διαδικτυακός πόλεμος -και αυτή τη φορά βρήκαν έμπνευση στο πιο απρόσμενο υλικό: τον Ντόναλντ Τραμπ... σε ρόλο Ιησού.

Η σπίθα άναψε μετά την κόντρα του Αμερικανού προέδρου με τον Πάπα Λέοντα, όταν ο Τραμπ επέλεξε να ανεβάσει στο Truth Social μια εικόνα που τον παρουσίαζε περίπου ως «σωτήρα», με αισθητική που θύμιζε αγιογραφία και φόντο από αμερικανικά σύμβολα μέχρι μαχητικά αεροσκάφη.

Η συνέχεια ήταν, μάλλον, αναμενόμενη: η πρεσβεία του Ιράν στο Τατζικιστάν σήκωσε το γάντι και απάντησε με βίντεο που κινείται μεταξύ σάτιρας και προπαγάνδας. Σε αυτό, μια μορφή του Χριστού εμφανίζεται πίσω από τον Τραμπ, τον χτυπά και τον στέλνει απευθείας στο «πυρ το εξώτερο», με δραματικές φωνές να συνοδεύουν το σκηνικό.

Το μήνυμα, όσο «χοντροκομμένο» κι αν φαίνεται, είναι σαφές: η εικόνα του «σωτήρα» αντιστρέφεται σε εικόνα τιμωρίας.

Στον αντίποδα, ο Τραμπ δεν φάνηκε να κάνει πίσω. Παρότι κατέβασε την αρχική ανάρτηση μετά τον σάλο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν πρόκειται για Ιησού», αλλά για έναν... γιατρό που «κάνει τους ανθρώπους καλύτερους». Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με νέα AI εικόνα όπου ο Ιησούς τον αγκαλιάζει, ρίχνοντας εκ νέου λάδι στη φωτιά.

Κάπως έτσι, ένα ακόμη επεισόδιο στο γεωπολιτικό μπρα-ντε-φερ μεταφέρεται στο πεδίο των memes και της ψηφιακής προπαγάνδας. Eκεί όπου η πολιτική, η θρησκεία και η τεχνητή νοημοσύνη μπλέκονται σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Και το βασικό; Όταν οι ηγέτες παίζουν με σύμβολα τέτοιου βεληνεκούς, το παιχνίδι δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει μόνο στο... timeline.

Ελαφραίνει το... βάρος

Περαιτέρω υποχώρηση του ελληνικού χρέους βλέπει το ΔΝΤ τουλάχιστον μέχρι το 2031.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το χρέος θα υποχωρήσει στο 136,9% του ΑΕΠ φέτος και στο 130,3% το 2027.

Μέχρι το 2031 προβλέπεται να υποχωρήσει κοντά στο 110% με σημαντικότερο όπλο τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πως κάποτε αποτελούσες τη μόνιμη ταμπέλα της χώρας. Σήμερα, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, το ελληνικό χρέος θα βρίσκεται κάτω ακόμη και από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών. Μια ανατροπή που πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν ειρωνική.

Το «μυστικό»; Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή ένα κράτος που συνεχίζει να μαζεύει περισσότερα απ’ όσα ξοδεύει, με πειθαρχία που θυμίζει άλλες εποχές.

Κι έτσι, η εικόνα βελτιώνεται, οι δείκτες χειροκροτούν, οι αγορές ηρεμούν. Στην καθημερινότητα πάντως, η αίσθηση ελάφρυνσης δεν έχει φτάσει με την ίδια ταχύτητα.

Και κάπως έτσι, η χώρα αφήνει πίσω της το αφήγημα της κρίσης, χωρίς να έχει γράψει ακόμη το επόμενο κεφάλαιο.

Καίει ο πληθωρισμός

Το ότι θα ανέβει ο πληθωρισμός το γνωρίζαμε. Το πόσο γρήγορα, όμως, όχι...

Μέσα σε έναν μήνα και συγκεκριμένα για τον Μάρτιο πήγε από το 2,7% του Φεβρουαρίου στο 3,9%.

Η εξίσωση είναι γνώριμη: πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακό σοκ, ακριβότερα καύσιμα και κάπως έτσι το ντόμινο ξεκίνησε.

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες ήταν αυτά που βάρυναν τις τσέπες των νοικοκυριών περισσότερο;

Σαφέστατα στην κορυφή της λίστας ήταν η ενέργεια. Με αύξηση 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 24,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 26,2% στις αεροπορικές μεταφορές (προφανώς λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων) μπορεί το 3,9% να θεωρηθεί και... συγκρατημένο.

Κι αυτό γιατί οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν κατά μέσο όρο πολύ μικρές, ενώ έστω και οριακά μειώθηκε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι θα γίνει όμως αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Δυστυχώς η λογική λέει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί ακόμα πιο πολύ, βάζοντας φυτίλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς....

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.