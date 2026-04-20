Ο Τομ Μπάρακ και η «γυμνή αλήθεια» της Mykonos

Τάραξαν τα νερά οι δηλώσεις του Τομ Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, καθώς άγγιξαν «ευαίσθητες χορδές» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα εξοπλιστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου ότι το ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400 «θα επιλυθεί σύντομα», ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Επίσης η αδόκιμη σύγκριση των τουρκικών S-400 με τους S-300 που έχει η Ελλάδα ενόχλησε την Αθήνα. «Το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα αναφερθώ, γιατί μετά δεν θα μου επιτρέπουν να ξαναπάω στη Μύκονο» χαριτολόγησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Τουρκία σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα.

Βέβαια, για να πούμε τη μαύρη αλήθεια, την αλά Mykonos «γυμνή αλήθεια» αν θέλετε, ο Μπάρακ είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι το ζήτημα των S-400 «θα επιλυθεί σύντομα» και τον Δεκέμβριο, και πρωτύτερα, οπότε υπάρχει μια σχετικότητα του πολιτικού χρόνου ή του χρονικού προσδιορισμού «σύντομα». Επίσης, το αν οι δηλώσεις του Μπάρακ εκφράζουν την επίσημη γραμμή των ΗΠΑ ή την προσωπική/επιχειρηματική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ (που αλλάζει άποψη όπως παλιότερα τα πανιά των ανεμόμυλων της Μυκόνου άλλαζαν θέση), είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, δεδομένου ότι ο νόμος CAATSA για τις κυρώσεις παραμένει σε ισχύ.

Και εδώ που τα λέμε, πέραν του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι υπάρχει ένα διακομματικό πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο που αντιδρά στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία, όπως καταδεικνύει και το «άδειασμα» του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στον Μπάρακ και τον Ερντογάν.

Αθήνα – Παρίσι σε «mode αναβάθμισης»

Σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη ψάχνει επειγόντως νέο ρόλο - και κυρίως νέα εργαλεία ισχύος - η επικείμενη κάθοδος του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αυτήν την εβδομάδα μόνο ως τυπική επίσκεψη δεν διαβάζεται.

Στο παρασκήνιο, κυβερνητικές πηγές μιλούν για ένα διήμερο που «κλειδώνει» την επόμενη φάση της ελληνογαλλικής σχέσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο να επιχειρούν να τοποθετήσουν τη συνεργασία τους στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας - εκεί όπου η συζήτηση για στρατηγική αυτονομία δεν είναι πλέον θεωρία, αλλά ανάγκη.

Η ανανέωση της συμφωνίας του 2021 δεν είναι απλώς μια υπογραφή. Είναι, όπως λένε οι γνωρίζοντες, ένα «upgrade» με ορίζοντα και βάθος: πενταετής διάρκεια, αυτόματη επέκταση και - κυρίως - άνοιγμα σε νέα πεδία που ξεφεύγουν από τα στενά στρατιωτικά. Οικονομία, καινοτομία, πολιτική προστασία, ακόμα και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα social media μπαίνουν στο ίδιο πακέτο.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο τραπέζι θα βρεθούν και τα «καυτά» της περιόδου: από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέχρι το Στενό του Ορμούζ, με φόντο μια Ευρώπη που δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της σε πραγματικό χρόνο.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι μόνο στο τι θα ανακοινωθεί, αλλά στο μήνυμα που επιχειρείται να σταλεί: ότι Αθήνα και Παρίσι διεκδικούν ρόλο «ατμομηχανής» σε μια Ευρώπη που καλείται να σταθεί πιο αυτόνομα, χωρίς να κόψει τον ομφάλιο λώρο με το ΝΑΤΟ, αλλά και χωρίς να μένει σκιά του.

Και κάπως έτσι, πίσω από τα χαμόγελα και τις κοινές δηλώσεις, χτίζεται ένα δίπολο που φιλοδοξεί να επηρεάσει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ίδια την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Το «μακάριο καρφί» στην Ντόρα

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη προχθές και το πολιτικό θερμόμετρο ξαναπήρε φωτιά - αυτήν τη φορά με αφορμή ένα repost.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγες μόλις ώρες μετά την αποχώρησή του, επέστρεψε στο προσκήνιο μέσω X, επιλέγοντας να αναδημοσιεύσει περιεχόμενο από parody account που κάθε άλλο παρά... αθώο ήταν. Στο στόχαστρο, εμμέσως πλην σαφώς, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε προηγουμένως αφήσει αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης και το πολιτικό κόστος που αυτή προκάλεσε.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο στο περιεχόμενο - που μιλά για «φοβική κυβέρνηση» και «υποχωρήσεις υπό πίεση» - αλλά κυρίως στο timing. Γιατί η ανάρτηση ήρθε αμέσως μετά την έξοδο από την κυβέρνηση, δίνοντας την αίσθηση ότι ο Λαζαρίδης δεν σκοπεύει να κλείσει το κεφάλαιο σιωπηλά.

Στο ίδιο κείμενο, μάλιστα, φιλοξενείται και το πιο «πικάντικο» σημείο: μια ευθεία αιχμή προς την Μπακογιάννη με την προτροπή να ασχοληθεί με... «πιο χαλαρές δραστηριότητες» - φράση που, όπως ήταν αναμενόμενο, άναψε νέα φωτιά στα παρασκήνια.

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις λένε ότι τέτοιες κινήσεις σπάνια είναι τυχαίες. Και κυρίως, σπάνια μένουν αναπάντητες.

Το σίριαλ Τραμπ - Πάουελ συνεχίζεται

Αν κάτι πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Τραμπ είναι ότι κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό σε πολλά θέματα ταυτόχρονα.

Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν είπε να ασχοληθεί και με το πρόσωπο που λατρεύει να μισεί, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο.

Αν και τις τελευταίες ημέρες φάνηκε να πληγώθηκε από τη στάση της πρώην αγαπημένης του Τζόρτζια Μελόνι για την υποστήριξή της στον Πάπα, δεν ξέχασε ωστόσο τον Τζερόμ Πάουελ.

Μετά από δεκάδες επιθέσεις στο προσωπό του πριν τον πόλεμο στο Ιράν η αλήθεια είναι ότι τον είχε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε.

Προφανώς, όμως, και ο Τζερόμ δεν ξεχνιέται κι έτσι ο πρόεδρος είπε να απασφαλίσει για ακόμη μία φορά.

Τι κι αν τον επόμενο μήνα λήγει η θητεία του;

Ο Τραμπ δεν τον θέλει ούτε ως απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και απειλεί να τον ξαποστείλει κακήν κακώς

Αν και η θητεία του ως μέλος λήγει το 2028, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τον θέλει και τώρα τον απειλεί με απόλυση αν δεν αποχωρήσει οικειοθελώς.

Τα χουμε ξαναπεί όμως. Τραμπ είναι ότι θέλει λέει και μερικές φορές κάνει κιόλας...

Λάτρης της Coca Cola

Ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις. Δώδεκα αναψυκτικά Coca Cola την ημέρα πίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και φυσικά όχι ό,τι ναι. Διαιτης παρακαλώ για να διατηρεί και τη σιλουέτα του.

Μάλιστα όπως ο ίδιος διατείνεται η Coca Cola θα αλλάξει ξανά τη συνταγή της για χάρη του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να χρησιμοποιηθεί ξανά ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο αντί για σιρόπι καλαμποκιού. Η αγάπη του για την Coca Cola είναι τέτοια που έχει εγκαταστήσει ένα κόκκινο κουμπί στο Οβάλ Γραφείο.

Ενώ πολλοί θα νόμιζαν ότι χρησιμεύει για έκτακτες καταστάσεις, η αλήθεια είναι διαφορετική.

Μόλις το πατήσει εμφανίζεται ένας μπάτλερ.

Και τι του φέρνει;

Mα φυσικά Coca Cola...

Επιστροφή στο 2010

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά το 2025. Για πρώτη φορά μετά το 2010, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε σε θετικό έδαφος και συγκεκριμένα στο +0,7%.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο η στεγαστική πίστη έχει αρχίσει να ανακάμπτει με όχημα τα χαμηλότερα επιτόκια αλλά και τα προγράμματα «Σπίτι μου» αλλά και πάλι οι νέες χορηγήσεις ήταν λιγότερες από τις αποπληρωμές δανείων.

Το 2025 όμως, η συνεισφορά του προγράμματος «Σπίτι μου II» προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, καθώς χωρίς το συγκεκριμένο πρόγραμμα η καθαρή ροή στεγαστικών δανείων θα ήταν και πάλι αρνητική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.