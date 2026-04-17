Όταν το καταφύγιο... ξεπουλιέται

Δεν φημίζεται άδικα ως το απόλυτο γεωπολιτικό καταφύγιο. Ο χρυσός, διαχρονικά, αποτελεί το τελευταίο «μαξιλάρι» όταν όλα τα άλλα τρίζουν. Μόνο που αυτή τη φορά, κάτι δεν πάει σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, θα περίμενε κανείς να εκτοξεύεται. Να επιβεβαιώνει τον ρόλο του. Να λάμπει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αντ’ αυτού, βλέπουμε κάτι πιο… γήινο. Ρευστοποιήσεις.

Γιατί το καταφύγιο, όταν πιέζεσαι, παύει να είναι καταφύγιο και γίνεται… ταμείο.

Χώρες που τα προηγούμενα χρόνια «στόκαραν» χρυσό για ώρα ανάγκης, τώρα ανοίγουν τα θησαυροφυλάκια.

Όχι για να καμαρώσουν τα αποθέματά τους, αλλά για να τα μετατρέψουν σε ρευστό.

Η Τουρκία, η Ρωσία, ακόμα και η Γκάνα, δεν ποντάρουν πια στην άνοδο. Ποντάρουν στην επιβίωση. Για αυτό και πουλάνε, για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Κι εδώ αλλάζει και το αφήγημα. Ο χρυσός δεν ανεβαίνει γιατί υπάρχει κρίση. Ο χρυσός πουλιέται επειδή υπάρχει κρίση. Και ίσως αυτό να είναι το πιο καθαρό σήμα ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα απ’ όσο δείχνουν.

Γιατί όταν αρχίζεις να «τρως» το καταφύγιο, σημαίνει ότι έχεις ήδη μπει μέσα στην καταιγίδα.

Τα… άγια πάθη των λογιστών και οι χρησμοί του ΥΠΕΘΟ

Το Πάσχα του 2026 αποτελεί πια παρελθόν, αλλά τα άγια πάθη των λογιστών, μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών, προηγούνται κατά πολύ της Μεγάλης Εβδομάδας και φαίνεται ότι θα συνεχίζονται για πολύ καιρό ακόμη.

Όπως εξηγούσε λογιστής στη στήλη, συχνά οι εγκύκλιοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θυμίζουν κάτι από… χρησμούς, δηλαδή είναι τόσο δυσνόητες που δεν τις καταλαβαίνουν όχι οι λογιστές, αλλά ούτε οι συμβουλευτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει να τις ερμηνεύουν για λογαριασμό των επιχειρήσεων, ενώ το πιθανότερο είναι να μην τις καταλαβαίνουν ούτε αυτοί που τις γράφουν.

Δυστυχώς οι ασάφειες οδηγούν σε άπειρες εργατοώρες χαμένες, δηλαδή πτώση της παραγωγικότητας, μείωση του κύρους της χώρας και αποτελούν αντικίνητρο για επενδύσεις.

Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι πανάκεια, και το υπουργείο θα πρέπει επιτέλους να εγκύψει στο ζήτημα.

Τρία σενάρια και μια πραγματικότητα

Στην τριμηνιαία του έκθεση για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία, ο ΙΟΒΕ βάζει στο τραπέζι τρία σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Στο βασικό σενάριο βλέπει ανάπτυξη στο 1,8% και πληθωρισμό στο 3,5% για το 2026.

Στο δυσμενές σενάριο, με την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να αποδεικνύεται βραχύβια και τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 4,5% και η ανάπτυξη υποχωρεί στο 1,4%.

Στο θετικό σενάριο, που προϋποθέτει στροφή επιπλέον τουριστών στην Ελλάδα, ο ΙΟΒΕ βλέπει ρυθμό ανάπτυξης ελαφρά μεγαλύτερο του 2%.

Τρία σενάρια, τρεις εκδοχές της ίδιας αβεβαιότητας. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο οι αποκλίσεις μεταξύ τους. Είναι το πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία.

Αρκεί μια γεωπολιτική ένταση για να μετακινηθούν τα πάντα, από τις τιμές της ενέργειας μέχρι τις τελικές προβλέψεις.

Η ελληνική οικονομία πάντως εξακολουθεί να παίζει άμυνα, περιμένοντας τις εξελίξεις εκτός συνόρων.

Πηγή: skai.gr

