F-35 στο πέτο και business στο μενού, αλλά και μπλόκο από το Κογκρέσο

Διπλό το άκυρο από τον Σουλτάνο

Δεν έφαγε μόνο η Αθήνα «πόρτα» στη Νέα Υόρκη. Και η Τζόρτζια Μελόνι είδε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακυρώνει το ραντεβού τους, και μάλιστα την ίδια μέρα, επικαλούμενος τη σύναξη Τραμπ με Άραβες ηγέτες για τη Γάζα.

Επισήμως, φταίει το πρόγραμμα.

Ανεπισήμως, ο Σουλτάνος δείχνει ότι προτιμά να φωτογραφίζεται στο διεθνές παζάρι της Γάζας, παρά να καθίσει με Ευρωπαίους συνομιλητές. Άκυρα μοιράζει αφειδώς – και σε Μητσοτάκη, και σε Μελόνι.

Πώς άκουσα να το λέει χθες ένας πρώην υπουργός; «Άκυρα χωρίς σύνορα».

Τα F-16 του Σουλτάνου βρίσκουν τοίχο στο Κογκρέσο

Την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μοιράζει «άκυρα» σε Μητσοτάκη και Μελόνι, οι Ελληνοαμερικανοί στο Κογκρέσο του στήνουν ανάχωμα για τα F-16 και τα F-35.

Με πρωτοστάτες τους Πάππα, Μπιλιράκη, Τάιτους και Μαλλιωτάκη, 20 βουλευτές προειδοποιούν τον Λευκό Οίκο: «μην παρανομήσετε για να εξοπλίσετε την Άγκυρα».

Θυμίζουν δε ότι τα S-400 της Τουρκίας είναι κόκκινο πανί για την αμερικανική ασφάλεια και ότι κάθε συνδυασμός με τα αμερικανικά αεροσκάφη ανοίγει παράθυρο στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Με το Κογκρέσο οριακά μοιρασμένο (219 Ρεπουμπλικάνοι – 215 Δημοκρατικοί), η πώληση μόνο εύκολη υπόθεση δεν μοιάζει. Κι όσο η Άγκυρα παζαρεύει στο διεθνές παζάρι, η Ουάσιγκτον δείχνει πως δεν ξεχνά τις κυρώσεις του CAATSA.

Ο Σουλτάνος μπορεί να θέλει νέα φτερά, αλλά το Κογκρέσο δεν σκοπεύει να του τα χαρίσει.

F-35 στο πέτο και business στο μενού: Όταν Ερντογάν ξανασμίγει με Τραμπ

Πάντως, η Ουάσιγκτον με την άφιξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο... μύριζε επιστροφή στο 2019. Ο Τούρκος πρόεδρος μπήκε με βαλίτσα γεμάτη αιτήματα – από F-35 και Patriot μέχρι τη Halkbank – και βρήκε έναν Τραμπ πάντα διαθέσιμο να ακούσει, ειδικά όταν το θέμα πάει σε deals. Το έδειξε από την πρώτη στιγμή, φορώντας στο πέτο, δίπλα στην αμερικανική σημαία, μια… καρφίτσα F-35.

Η κουβέντα κράτησε πάνω από δύο ώρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπόσχεται γρήγορη άρση κυρώσεων αν «όλα πάνε καλά». Ο Ερντογάν, πιο λιτός αλλά στοχευμένος, μίλησε για αναβάθμιση σχέσεων και «άλλο επίπεδο συνεργασίας». Στο τραπέζι έπεσαν και δύσκολα θέματα – από τη Γάζα, όπου ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις από τον ρόλο του Σουλτάνου, μέχρι τα ενεργειακά με τη Ρωσία, που του υπέδειξε να κόψει.

Στην ατζέντα χώρεσε και ελληνικό στοιχείο: η Χάλκη. Ο Τραμπ θυμήθηκε τη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και πέταξε το «θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί». Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, έσπευσε να πει ότι θα το συζητήσει απευθείας με τον Οικουμενικό.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής Τομ Μπάρακ μίλησε για «ιστορική συνάντηση».

Το αν όντως γράφτηκε ιστορία ή αν απλώς ξαναστήθηκε το γνωστό παζάρι, θα φανεί στους επόμενους μήνες.

Για την ώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ερντογάν έφυγε με τις φωτογραφίες στο Blair House, αλλά όχι με τα F-35 στη βαλίτσα.

Η ώρα των ανεξάρτητων!

Το δικαίωμά τους να μπορεί να καταγράφεται η ψήφος τους στα νομοσχέδια επιχειρούν να διεκδικήσουν στην πράξη οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Η αρχή έγινε χτες, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να καταθέτουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των άρθρων.

Οι 25 ανεξάρτητοι αποτελούν μία όχι και τόσο ομοιογενή μάζα βουλευτών, που κυμαίνεται από τα δεξιά έως τα αριστερά, κάτι που καθιστά τη συνεννόηση μεταξύ τους, δύσκολο task. Αυτή τη φορά πάντως ο στόχος επετεύχθη, έχοντας στο πλευρό τους και τους βουλευτές της ΝΙΚΗΣ.

Ειδικότερα, 16 βουλευτές συνυπέγραψαν το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ανάμεσά τους ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Αρετή Παπαϊωάννου, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η Γιώτα Πούλου, ο Ιωάννης Δημητροκάλλης, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και αρκετοί βουλευτές του κόμματός του.

«Δεν είναι κομματικό, ούτε ιδεολογικό θέμα. Πρέπει να ψηφίζουμε κι εμείς, δεν είμαστε αόρατοι!», έλεγαν μεταξύ τους βουλευτές στον διάδρομο, διαμηνύοντας πως θα το επαναλαμβάνουν σε κάθε νομοσχέδιο. Μάλιστα είναι έτοιμοι να θέσουν το ζήτημα και στη Διάσκεψη των Προέδρων. Ο επιμένων νικά….

Βελούδινη γαλάζια κόντρα στη Βουλή για τον Ρούτσι

Μπορεί να ήταν βελούδινη, αλλά ήταν κόντρα.

Χθες, ο «γαλάζιος» βουλευτής της Δυτικής Αττικής Δημήτρης Καλογερόπουλος πήρε τον λόγο για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι και είπε: «Πατέρας είναι, έχασε το παιδί του, ας κάνει εκταφή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. Με αιχμές για «υποκρισία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και σενάρια εκλογικών ποσοστών, γύρισε και προς τον συνάδελφό του: «Δημήτρη μου, έκανες λάθος. Εμείς δεν κάνουμε υπόδειξη στη Δικαιοσύνη».

Η ουσία; Ένα ζήτημα με καθαρά ανθρώπινη διάσταση έγινε αφορμή για γαλάζιες ψιλοτριβές και βαριές κουβέντες προς την αντιπολίτευση.

Στην Πειραιώς δεν το είδαν για δράμα, αλλά όπως τιτίβισε ένα πουλάκι από Μοσχάτο μεριά, ο Άδωνις έστειλε το μήνυμά του: ούτε «παραφωνίες» εκ των έσω συγχωρούνται.

Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

Κοντά στα 4 δισ. αναμένεται να κλείσουν τα έσοδα για τη διετία 2024-25 από τη μείωση της φοροδιαφυγής.

ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών γεμίζουν τη φαρέτρα τους με ψηφιακά εργαλεία για να βρουν τους παραβάτες και να μειώσουν περαιτέρω τις απώλειες.

My data, διασταυρώσεις, επέκταση του IRIS, ψηφιακό δελτίο αποστολής και ψηφιακό τιμολόγια αποτελούν τα πιο βαριά χαρτιά, ενώ έρχεται το '26 και η ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στόχος συνολικά είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο περιορισμός των συναλλαγών με μαύρο χρήμα που ζημιώνει την ελληνική οικονομία με δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.

Ασημένιο μετάλλιο και στην Golden Visa

Αφού πρώτα κατάφεραν να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, οι Τούρκοι έρχονται να σκαρφαλώσουν ψηλά και στη Golden Visa.

Κάτι ο υψηλός πληθωρισμός, κάτι οι πολιτικές αναταραχές, ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι ωθούνται στην απόκτηση χρυσής βίζας στην Ελλάδα.

Κοντά στις 2.500 είχαν φτάσει τον Ιούλιο οι αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή, από λιγότερες από 1.000 ένα χρόνο πριν.

Στην πρώτη θέση πάντως εξακολουθούν να βρίσκονται οι πολίτες από την Κίνα.

