Ενας... Φραπές, μια κλήση και η Τυχεροπούλου - Τρεις κι ο Πολάκης

Ενας... Φραπές, μια κλήση και η Τυχεροπούλου

Μπορεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχει ακόμα βγάλει «καπνό», αλλά αρχίζει να βγάζει... κλήσεις.

Η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό του σπιτιού της από τον Γιώργο Ξυλούρη — ή αλλιώς, τον γνωστό ως «Φραπέ».

Το περιστατικό περιέγραψε η ίδια σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τηλέφωνο, είπε, το σήκωσε πρώτα ένα από τα παιδιά της. Εκείνος «δεν ανέφερε κάτι άσχημο», απλώς τη ζήτησε. Όταν όμως το ακουστικό πέρασε στα χέρια της, κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν. Και όταν ρωτήθηκε αν την απείλησε, η απάντηση ήταν μονολεκτική: «Ναι».

Δεν είπε περισσότερα — και ίσως δεν χρειαζόταν. Κάποιες φορές, πιο ηχηρή κι από τις αποκαλύψεις είναι η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής.

Τρεις κι ο Πολάκης — Η ΠΓ έδειξε Αλέξη

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το κλίμα είχε ήδη προδιαγραφεί πριν καν αρχίσει η συζήτηση. Η πλειοψηφία των μελών πήγε αποφασισμένη να βάλει “φρένο” στο σενάριο ρήξης που προωθεί ο Παύλος Πολάκης και η μικρή του ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μόνοι που διαφοροποιήθηκαν από την εισήγηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος πρότεινε πολιτική συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν οι Παύλος Πολάκης, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, με τη γραμμή Φάμελλου συντάχθηκε ακόμη και ο Νίκος Παππάς — κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο, αφού το τελευταίο διάστημα έδειχνε να βρίσκεται πολύ κοντά στον Παύλο Πολάκη, τόσο σε πολιτική ρητορική όσο και σε παρασκηνιακές συνεννοήσεις.

Η παρέμβαση Φάμελλου θεωρήθηκε καθοριστική:

«Οι ενέργειες του Αλέξη Τσίπρα παράγουν ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργούν νέα δεδομένα. Δεν είναι διάσπαση — είμαι κάθετα αντίθετος με τον Πολάκη».

Με τη φράση αυτή, ο πρόεδρος Σωκράτης έκλεισε την πόρτα στη γραμμή ρήξης και προσπάθησε να προτάξει μια “ψύχραιμη” στάση αναμονής απέναντι στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Μέχρι στιγμής, από το στρατόπεδο Τσίπρα δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο ίδιος επιλέγει να αφήσει το χρόνο να δουλέψει υπέρ του, ενώ οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του φθείρονται μεταξύ “πιστών” και “ρεαλιστών”.

Πάντως, όπως σχολίαζε έμπειρο στέλεχος του κόμματος μετά τη συνεδρίαση,

«Η εικόνα σήμερα ήταν ξεκάθαρη: δεν είναι ο Φάμελλος που γύρισε προς τον Τσίπρα, αλλά ο Παππάς που γύρισε την πλάτη στον Πολάκη».

Γαλάζια πρωτοβουλία για τεχνικό και νομικό έλεγχο

Την πρόταση για τεχνικό και νομικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 μέχρι και σήμερα κατέθεσαν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η πρωτοβουλία ανήκει στον βουλευτή δυτικής Αττικής, Βαγγέλη Λιάκο.

Σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί ολοκληρωμένος έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 έως σήμερα, με σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η συμμόρφωση της λειτουργίας τους με το ισχύον εκάστοτε νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποδέχθηκαν και με τον πιο θερμό τρόπο τη συγκεκριμένη πρόταση…

Παράδεισος (μόνο) μετά τη σύνταξη

Η Ελλάδα μπορεί να μην φιγουράρει στις λίστες των «εργασιακών παραδείσων», αλλά στους συνταξιούχους προσφέρει κάτι που καμία πολυεθνική δεν δίνει: θάλασσα, ονειρώδη τοπία και απαράμιλλη μεσογειακή διατροφή.

Η χώρα μας κατατάσσεται έβδομη στην Ευρώπη και δωδέκατη παγκοσμίως ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για συνταξιούχους. Πρώτη η Πορτογαλία, μετά ο Μαυρίκιος και η Ισπανία.

Τι να πεις… Ο ήλιος μάλλον λάμπει περισσότερο όταν δεν έχεις να χτυπήσεις κάρτα.

Λιγότερες οι απάτες μεν, πιο... premium δε

Οι Έλληνες πληρώνουν περισσότερο με κάρτα, αλλά μάλλον... πιο προσεκτικά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν οι κάρτες σε κυκλοφορία —ιδίως οι προπληρωμένες—, όμως μειώθηκε ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα: 61 από 65.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή ανέβηκε λίγο, στα 45 ευρώ (από 43), ενώ στις απάτες σημειώθηκε ένα παράδοξο: λιγότερες σε αριθμό, αλλά με αυξημένη κατά 6% συνολική αξία.

Με άλλα λόγια, τα «χτυπήματα» μειώνονται — απλώς όταν συμβαίνουν, κοστίζουν παραπάνω. Οι απατεώνες μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά μάλλον έγιναν πιο… premium.

Στα προ μνημονίων επίπεδα — επιτέλους

Ένα καλό νέο από το μέτωπο του χρέους — κι αυτό δεν το λες συχνά. Από το 2010 και μετά, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ανέβαινε ασταμάτητα, σε δυσθεώρητα ύψη. Όχι ότι σήμερα είναι χαμηλό· αλλά, τουλάχιστον, μειώνεται.

Και σε αυτό έχουν βοηθήσει οι πρόωρες αποπληρωμές από τα πλεονάσματα: σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα πέσει κάτω από το επίπεδο του 2010 — για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

