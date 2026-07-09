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Ταμπόρδα: Ο νέος ρόλος που μπορεί να τον εκτοξεύσει

Χρόνος προσαρμογής και η υπόσχεση της νέας χρονιάς

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Ταμπόρδα

Όπως συμβαίνει με πολλούς Αργεντινούς και γενικότερα Λατινοαμερικάνους ποδοσφαιριστές που αφήνουν για πρώτη φορά την πατρίδα τους, έτσι και ο Ταμπόρδα χρειάστηκε τον χρόνο του για να προσαρμοστεί. Νέα χώρα, διαφορετική κουλτούρα, άλλος τρόπος ζωής και αυξημένες απαιτήσεις είναι στοιχεία που δεν ξεπερνιούνται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με οκτώ γκολ, δείχνοντας την ποιότητά του, ενώ πλέον όλα δείχνουν πως η δεύτερη χρονιά του στον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι εκείνη της μεγάλης του έκρηξης. 

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Βισέντε Ταμπόρδα
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