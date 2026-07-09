Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια – Δείτε εικόνες

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χωριό Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μετά από κεραυνό.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας και οι εθελοντές των ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, Μπάμπης Τσώκος.

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Πηγή: skai.gr

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