Ο Μπιλ Γουόρντ, ο θρυλικός ντράμερ των Black Sabbath, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μια ειλικρινή και συγκινητική ενημέρωση για την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως πλέον χρειάζεται όλο και πιο συχνά αναπηρικό αμαξίδιο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο 78χρονος μουσικός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν έχει αποσυρθεί, δεν εγκαταλείπει τη μουσική και εξακολουθεί να νιώθει δημιουργικός και ενεργός.

«Μπορώ ακόμα να περπατήσω, αλλά όχι για πολύ»

Ο Γουόρντ ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω ανάρτησης στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία του σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως εξήγησε, η χρήση του έχει γίνει πλέον απαραίτητη κυρίως σε αεροδρόμια και δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι εξακολουθεί να περπατά, αλλά δεν μπορεί να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται ξεκούραση. «Μπορώ ακόμα να περπατήσω, ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το αμαξίδιο είναι για εκείνον ένας πρακτικός τρόπος μετακίνησης και όχι ένδειξη παραίτησης.

«Δεν είμαι άρρωστος, δεν τα παρατάω»

Ο μουσικός υπογράμμισε πως δεν θέλει ο κόσμος να βγάλει λάθος συμπεράσματα όταν τον βλέπει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως ανέφερε, δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, δεν είναι άρρωστος και δεν έχει χάσει τη διάθεσή του για ζωή και δημιουργία.

Ο Μπιλ Γουόρντ σημείωσε πως η ανάγκη χρήσης αμαξιδίου ξεκίνησε περίπου πριν από 18 μήνες, κυρίως κατά τη διάρκεια μετακινήσεων σε αεροδρόμια. Ο ίδιος έκλεισε τα 78 του χρόνια στις 5 Μαΐου 2026. Παρά τις δυσκολίες, ξεκαθάρισε πως παραμένει ντράμερ και πως μπορεί ακόμα να παίξει μουσική.

Ο Γουόρντ μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση του με τη μουσική, τονίζοντας πως η ανάγκη του να δημιουργεί και να παίζει τύμπανα παραμένει δυνατή, όπως και στα νεανικά του χρόνια.

Ο ίδιος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που καθόρισαν τον ήχο των Black Sabbath και, μαζί με τον Όζι Όσμπορν, τον Τόνι Αϊόμι και τον Γκίζερ Μπάτλερ, συνέβαλε στη διαμόρφωση του heavy metal όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

«Είμαι ακόμα ντράμερ», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ και αξιοπρέπεια πως παίζει ακόμα αρκετά καλά για την ηλικία του. Ο θρυλικός μουσικός ζήτησε από τους θαυμαστές του να συνεχίσουν να τον πλησιάζουν όταν τον συναντούν σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, συναυλίες, θέατρα ή μουσικές εκδηλώσεις. «Πείτε μου γεια, δεν δαγκώνω», έγραψε, προσθέτοντας πως απλώς θα δείχνει λίγο διαφορετικός από ό,τι είχαν συνηθίσει.

Η στήριξη των θαυμαστών

Η αντίδραση των θαυμαστών του ήταν άμεση και γεμάτη αγάπη. Πολλοί έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στήριξης, τονίζοντας τη σπουδαία προσφορά του στη ροκ και heavy metal μουσική. Ο Μπιλ Γουόρντ έκλεισε το μήνυμά του με αισιοδοξία και δύναμη, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ζωής. «Θα συνεχίσω να ροκάρω μέχρι να πεθάνω», ανέφερε, συγκινώντας τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

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