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Το πρώτο μήνυμα Μοντέρο ως παίκτης του Ολυμπιακού: Τραγούδησε το «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό»

Ο Γιαν Μοντέρο έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Ολυμπιακού, τραγουδώντας το γνωστό σύνθημα των «ερυθρόλευκων» λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωσή του

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Μοντέρο

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του, ο Γιαν Μοντέρο έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Ολυμπιακού, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις των φιλάθλων.

Οι «ερυθρόλευκοι», στην καθιερωμένη διαδικτυακή τους «καλημέρα» μετά από σημαντικά γεγονότα, δημοσίευσαν ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον νέο τους γκαρντ, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Kalimera είπαμε; Δεν είπαμε… Θα πούμε; Φυσικά! Και όχι μόνο… Θα πούμε και ένα τραγούδι. Όχι από εμάς, αλλά από τον Jean Montero!»

Στο βίντεο, ο Δομινικανός άσος τραγουδά το γνωστό σύνθημα των φίλων του Ολυμπιακού, «είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό...», στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός
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