Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην οδό Αγίου Γεωργίου καθώς και στις Αγίας Σοφίας και Λεωφ. ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Νέα Χαλκηδόνας προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα.

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αττική Οδό, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Καλλιρόης.



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Πηγή: skai.gr

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