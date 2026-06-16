Διαδραστικός οδηγός του Μουντιάλ 2026 - Οι όμιλοι, τα ρόστερ και τα φαβορί με μια ματιά

Η σέντρα έγινε και το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών είναι πλέον γεγονός. Η διοργάνωση του 2026 ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου: για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, αριθμός-ρεκόρ για τον θεσμό, ενώ οι αγώνες διεξάγονται σε τρεις χώρες - Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Έως τις 19 Ιουλίου, 16 γήπεδα θα φιλοξενήσουν συνολικά 104 αναμετρήσεις, σε μια διοργάνωση μεγαλύτερη, πιο σύνθετη και πιο απαιτητική από κάθε προηγούμενη.

Ακολουθεί ένας δυναμικός οδηγός για το Μουντιάλ 2026. Παρουσιάζει τους ομίλους, βασικά στοιχεία για κάθε εθνική ομάδα, ιστορικά στοιχεία για την παρουσία της στη διοργάνωση και τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις αποστολές. Τα ρόστερ και τα δεδομένα για κάθε ομάδα ενημερώνονται συνεχώς, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να βλέπει ποιοι ποδοσφαιριστές απαρτίζουν κάθε αποστολή, σε ποιον όμιλο συμμετέχει κάθε εθνική ομάδα, ποια είναι η προηγούμενη πορεία της στη διοργάνωση και με ποιες προοπτικές μπαίνει στη μάχη του τροπαίου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.