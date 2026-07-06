Βέλγιο προς FIFA: Ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας αν είναι στην αποστολή των ΗΠΑ ο Μπάλογκαν

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) δήλωσε έκπληκτη από την απόφαση της FIFA να κρίνει τον τιμωρημένο ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ως κανονικά διαθέσιμο για να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ΗΠΑ – Βέλγιο, που θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 03:00 ώρα Ελλάδας.

Η RBFA σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι έλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, υπογεγραμμένη από το μέλος της, Σαλμάν Αλ-Ανσάρι, με την οποία η προσφυγή της δεν γίνεται αποδεκτή, ενώ παράλληλα επικυρώνεται η αρχική απόφαση που επιτρέπει στον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν να αγωνιστεί κανονικά.

Η βελγική Ομοσπονδία προσθέτει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την αιτιολόγηση της απόφασης, ούτε τα έγγραφα που ζητά από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή αντίγραφο της απόφασης και του σκεπτικού με το οποίο ο παίκτης κρίθηκε πως δικαιούται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση, καθώς και την έκθεση του διαιτητή. Όπως επισημαίνει, η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA.

Η RBFA ενημέρωσε την Ομοσπονδία των ΗΠΑ ότι αμφισβητεί τη συμμετοχή του παίκτη, σε περίπτωση που αυτός συμπεριληφθεί στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή. «Αυτό αφήνει ανοιχτές όλες τις περαιτέρω ενέργειες», αναφέρει χαρακτηριστικά

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Βασιλική Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RBFA) έλαβε την απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών της FIFA, υπογεγραμμένη από το μέλος της κ. Σαλμάν Αλ-Ανσάρι, η οποία κηρύσσει την έφεση της RBFA ως απαράδεκτη και επιβεβαιώνει την προηγούμενη απόφαση που επιτρέπει στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπαλογκάν να αγωνιστεί.

Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει ακόμη καμία αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή, ούτε έχει λάβει τις πληροφορίες που ζητούσε από την αρχή της διαδικασίας, δηλαδή αντίγραφο της απόφασης και της αιτιολόγησης που κηρύσσει τον παίκτη διαθέσιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή. Αυτό συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA.

Η RBFA έχει ενημερώσει την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αμφισβητεί τη διαθεσιμότητα του παίκτη, σε περίπτωση που ο παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας που θα υποβάλει ο διαιτητής. Αυτό αφήνει ανοιχτές όλες τις περαιτέρω ενέργειες».

Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου

Η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε νωρίτερα την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας στον Φολαρίν Μπάλογκαν.

Η FIFA έκρινε ότι αίτημα μη αποδεκτό, καθώς το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Το αστείο και παράλληλα τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι μόνο το Βέλγιο έχει πραγματικά έννομο συμφέρον.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου και σε μεγάλη διοργάνωση έχουμε μία απόφαση τέτοιου τύπου που σίγουρα δημιουργεί ένα επικίνδυνο δεδικασμένο, ωστόσο κάτι παρόμοιο συνέβη πέρσι, αλλά σε προκριματική διαδικασία.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε σε αγώνα προκριματικών του Μουντιάλ ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία, μετά από χρήση VAR για αντικανονικό χτύπημα. Η FIFA στη συνέχεια του επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών, εκ των οποίων τη μία την εξέτισε άμεσα, ενώ οι άλλες δύο ανεστάλησαν για περίοδο ενός έτους υπό το καθεστώς δοκιμαστικής εφαρμογής.

Το να μειώνεται η ποινή πολλών αγωνιστικών μετά από κόκκινη κάρτα συμβαίνει, αλλά να ακυρώνεται η μία αγωνιστική της τιμωρίας είναι πρωτάκουστο και το να λαμβάνεται η απόφαση μετά από τηλεφώνημα προέδρου χώρας, καθιστά το συμβάν «μαύρη σελίδα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση με την οποία η FIFA εξηγεί γιατί η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης... δεν δίνει καμία εξήγηση:

Η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA έκρινε απαράδεκτο το αίτημα που υπέβαλε η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχετικά με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει για ένα έτος την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, μετά την αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βοσνίας, ο οποίος διεξήχθη την 1η Ιουλίου 2026 στο Στάδιο San Francisco Bay Area.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, Νιλ Έγκλεστον (από τις Ηνωμένες Πολιτείες), δεν συμμετείχε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Το αίτημα κρίθηκε απαράδεκτο επειδή η RBFA δεν αποτελεί διάδικο στην υπόθεση και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον (νομική νομιμοποίηση) να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: skai.gr

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