Μια ιδιαίτερα τολμηρή φωτογράφιση πραγματοποίησε η Μάιλι Σάιρους για το περιοδικό «Wonderland», συνδυάζοντας την ανατρεπτική αισθητική της με μια εκ βαθέων συζήτηση για τη μουσική και τη δημιουργική διαδικασία.

Η 33χρονη τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί σε μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, στις οποίες εμφανίζεται χωρίς σουτιέν, φορώντας ένα ανοιχτό σακάκι. Σε άλλο στιγμιότυπο ποζάρει τόπλες, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της.

«Η δημιουργικότητα είναι μεταδοτική»

Στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφιση, η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα για τη σύνθεση τραγουδιών, τις συνεργασίες και την ανάγκη να περιβάλλεται από δημιουργικούς ανθρώπους. «Μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά σε ποιητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες, ζωγράφους, σκηνοθέτες και φωτογράφους, σε ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο με έναν τρόπο διαφορετικό από τον δικό μου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι ιδέες των ανθρώπων γύρω της λειτουργούν ως μικροί σπόροι που στη συνέχεια εξελίσσονται σε δικές της σκέψεις. «Η δημιουργικότητα γεννά δημιουργικότητα. Πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται», τόνισε.

Πώς βιώνει τη δημιουργία ενός τραγουδιού

Όταν ρωτήθηκε ποιο στάδιο της μουσικής διαδικασίας αγαπά περισσότερο -τη σύνθεση, την ηχογράφηση, τη συνεργασία ή τις ζωντανές εμφανίσεις- η τραγουδίστρια μίλησε για το αίσθημα σύνδεσης που βιώνει όταν δημιουργεί. «Αγαπώ την αίσθηση ότι βρίσκομαι σε αρμονία με τον σκοπό, τη δύναμη και τα χαρίσματά μου. Αισθάνομαι πιο κοντά σε κάτι μεγαλύτερο από εμένα όταν οι δίσκοι περνούν μέσα από εμένα», είπε.

Η ίδια παρομοίασε τη σύνθεση με ένα όνειρο που εξακολουθεί κανείς να αισθάνεται στο σώμα του, ακόμη και όταν δεν μπορεί να το εξηγήσει με τη λογική. «Μερικές φορές η σύνθεση μοιάζει σαν να περνάς στην άλλη πλευρά. Ένα καινούργιο τραγούδι μπορεί να μου δίνει την αίσθηση ότι το έχω ήδη ακούσει. Ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ξέρω ακριβώς τι είναι, σαν να το θυμάμαι αντί να το δημιουργώ», ανέφερε.

«Ένα τραγούδι είναι ζωντανό»

Για τη Μάιλι Σάιρους, ένα τραγούδι δεν περιορίζεται στις συγχορδίες, τη μελωδία και τους στίχους, αλλά αποτελεί πρωτίστως ένα συναίσθημα. «Δεν είναι σωστό ή λάθος σαν μια απάντηση. Είναι ζωντανό. Σχεδόν μετατρέπεται σε μια δική του μικρή οντότητα, η οποία σου λέει τι χρειάζεται, αρκεί να την ακούς», εξήγησε.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε επίσης ότι προτιμά να συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι δεν προσκολλώνται υπερβολικά στις ιδέες τους και είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν. «Όταν όλα λειτουργούν σωστά, δεν υπάρχει εγωισμός στο δωμάτιο, μόνο περιέργεια. Είναι πολύ ιδιαίτερο να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που θέλουν να εκπλήσσουν ο ένας τον άλλον και αισθάνονται άνετα είτε να εγκαταλείψουν μια ιδέα είτε να την εξελίξουν», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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