Η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας στον Φολαρίν Μπάλογκαν κι έτσι ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινά στις 03:00 το πρωί, στο Σιάτλ

Η FIFA έκρινε ότι αίτημα μη αποδεκτό, καθώς το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Το αστείο και παράλληλα τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι μόνο το Βέλγιο έχει πραγματικά έννομο συμφέρον.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου και σε μεγάλη διοργάνωση έχουμε μία απόφαση τέτοιου τύπου που σίγουρα δημιουργεί ένα επικίνδυνο δεδικασμένο, ωστόσο κάτι παρόμοιο συνέβη πέρσι, αλλά σε προκριματική διαδικασία.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε σε αγώνα προκριματικών του Μουντιάλ ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία, μετά από χρήση VAR για αντικανονικό χτύπημα. Η FIFA στη συνέχεια του επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών, εκ των οποίων τη μία την εξέτισε άμεσα, ενώ οι άλλες δύο ανεστάλησαν για περίοδο ενός έτους υπό το καθεστώς δοκιμαστικής εφαρμογής.

Το να μειώνεται η ποινή πολλών αγωνιστικών μετά από κόκκινη κάρτα συμβαίνει, αλλά να ακυρώνεται η μία αγωνιστική της τιμωρίας είναι πρωτάκουστο και το να λαμβάνεται η απόφαση μετά από τηλεφώνημα προέδρου χώρας, καθιστά το συμβάν «μαύρη σελίδα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση με την οποία η FIFA εξηγεί γιατί η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης... δεν δίνει καμία εξήγηση:

Η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA έκρινε απαράδεκτο το αίτημα που υπέβαλε η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχετικά με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει για ένα έτος την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, μετά την αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βοσνίας, ο οποίος διεξήχθη την 1η Ιουλίου 2026 στο Στάδιο San Francisco Bay Area.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, Νιλ Έγκλεστον (από τις Ηνωμένες Πολιτείες), δεν συμμετείχε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Το αίτημα κρίθηκε απαράδεκτο επειδή η RBFA δεν αποτελεί διάδικο στην υπόθεση και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον (νομική νομιμοποίηση) να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: skai.gr

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