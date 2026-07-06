Οι αμερικανικές αρχές έχουν κατασχέσει πάνω από 600 drones κοντά σε γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και ζώνες φιλάθλων από την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (5/7).

Τις ημέρες των αγώνων, όλες οι πτητικές δραστηριότητες -συμπεριλαμβανομένων των drones- απαγορεύονται σε ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων και έως 3.000 ποδών (914 μέτρα) πάνω από το έδαφος γύρω από τα στάδια, εκτός αν έχουν ειδική άδεια από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Το FBI ανέφερε ότι drones έχουν κατασχεθεί σε περιοχές εναέριου χώρου με περιορισμούς σε όλες τις 11 πόλεις-διοργανώτριες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το FBI, 130 drones κατασχέθηκαν μόνο στο Μαϊάμι και πάνω από 70 στο Ντάλας σε πέντε αγώνες. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει απαγορεύσει πτήσεις drones πάνω από τους αγώνες και τις σχετικές συγκεντρώσεις φιλάθλων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ζώνες φιλάθλων, τα drones απαγορεύονται σε ακτίνα ενός ναυτικού μιλίου και έως 1.000 πόδια πάνω από το έδαφος.

Οι χειριστές drones που εισέρχονται σε απαγορευμένο εναέριο χώρο χωρίς άδεια μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 100.000 δολάρια, καθώς και ποινικές διώξεις και κατάσχεση του drone τους, σύμφωνα με το FBI. Ειδικές ομάδες του FBI έχουν τοποθετηθεί γύρω από τα γήπεδα του Μουντιάλ για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων drones.

Ο Κριστόμπαλ Τόρρες Αλβάρες, 40χρονος Μεξικανός υπήκοος, κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα επειδή πέταξε drone σε περιορισμένο εναέριο χώρο γύρω από το γήπεδο του Ντάλας πριν από αγώνα.

Το 2025, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ενίσχυση της άμυνας των ΗΠΑ απέναντι σε απειλητικά drones, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εγκατέστησε νέα συστήματα αντιμετώπισης drones στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού στο Τέξας.

Έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά με drones τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στις ΗΠΑ. Το 2025, ένας άνδρας δήλωσε ένοχος αφού κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο άμυνας πετώντας drone πάνω από αγώνα πλέι-οφ του NFL στη Βαλτιμόρη.

Πηγή: skai.gr

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