Ο αθλητικός διευθυντής της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CBF), Ροντρίγκο Καετάνο, δήλωσε ότι ο Κάρλο Αντσελότι θα παραμείνει στον πάγκο μέχρι τον κύκλο του Μουντιάλ του 2030, μετά την ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Νορβηγία στη φάση των «16» την Κυριακή (5/7) και τον αποκλεισμό της «σελεσάο» για 6η σερί διοργάνωση.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε δύο γκολ στο γήπεδο Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ και έστειλε τη Βραζιλία εκτός διοργάνωσης, πυροδοτώντας έντονη εσωστρέφεια γύρω από την απόδοση της ομάδας, τις επιλογές του Αντσελότι και την κατεύθυνση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Για μια χώρα που μετρά τον ποδοσφαιρικό «πόνο» σε τετραετείς κύκλους, η αναζήτηση ευθυνών ξεκίνησε άμεσα. Μεγάλο μέρος της κριτικής στράφηκε στον Αντσελότι, ο οποίος είχε μόλις έναν χρόνο για να ανασυγκροτήσει μια ομάδα που είχε περάσει μέσα από τρεις υπηρεσιακούς προπονητές, όσο η ομοσπονδία περίμενε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο Καετάνο είπε στο Reuters ότι ο 67χρονος Ιταλός, που ανανέωσε το συμβόλαιό του τον Μάιο έως το Μουντιάλ του 2030, δεν πρόκειται να απομακρυνθεί έπειτα από μία μόνο αποτυχία. «Είναι ο προπονητής μας και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του κύκλου», δήλωσε ο Καετάνο.

«Ένας από τους βασικούς λόγους που αποτύχαμε σε αυτό το Μουντιάλ ήταν ότι δεν είχαμε σωστή, σταθερή καθοδήγηση μακροπρόθεσμα που θα προετοίμαζε την εθνική ομάδα όπως έπρεπε, και δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος».

Οι επιλογές του Αντσελότι, πάντως, έδωσαν αρκετή τροφή για απολογισμό. Δέχθηκε κριτική επειδή επέτρεψε στον μέσο Μπρούνο Γκιμαράες να εκτελέσει το πέναλτι νωρίς στον αγώνα, στο οποίο αστόχησε, αλλά και επειδή κράτησε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος τους 34χρονους Κασεμίρο και Ντανίλο, σε έναν αγώνα όπου η Βραζιλία έδειχνε «βαριά» και χωρίς ιδέες.

Η είσοδος του Νεϊμάρ στο δεύτερο ημίχρονο επίσης δεν άλλαξε ουσιαστικά την εικόνα, πέρα από το γεγονός ότι μετέτρεψε πέναλτι στις καθυστερήσεις μειώνοντας το σκορ. Η O Globo ήταν ιδιαίτερα επικριτική για τον διάλογο του Νεϊμάρ με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας μετά την εκτέλεση.

«Η σκηνή του Νεϊμάρ να διαπληκτίζεται με τον τερματοφύλακα μετά το πέναλτι -ε το σκορ ήδη σε σημείο όπου, ακόμη κι αν η Βραζιλία σκόραρε, θα είχε αποκλειστεί- μοιάζει να αποκαλύπτει έναν άνθρωπο ανίκανο να απομακρυνθεί από την ίδια του την αντανάκλαση», έγραψε η εφημερίδα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται να είναι οι πρωταγωνιστές της νίκης. Ο Νεϊμάρ φαίνεται να χρειάζεται να είναι και ο πρωταγωνιστής της ήττας». Ο παρουσιαστής του SporTV, Αντρέ Ριζέκ, έδωσε ακόμη πιο ζοφερή εκτίμηση. «Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έχει πιάσει πάτο», είπε.

«Η Βραζιλία έχει συνηθίσει να χάνει. Έχουμε χάσει από τη Σενεγάλη, την Ιαπωνία, το Μαρόκο, την Κολομβία… μας “πάτησε” η Αργεντινή δύο φορές. Είναι επίσημο: ζούμε τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου».

Η Folha de S.Paulo σημείωσε ότι «οι αλλαγές του Αντσελότι δεν κατάφεραν να αφυπνίσουν μια νωθρή και άτονη ομάδα» και υπογράμμισε πως, σύμφωνα με την Opta, το 35% κατοχής της Βραζιλίας απέναντι στη Νορβηγία είναι το χαμηλότερο ποσοστό της σε Μουντιάλ από τότε που υπάρχουν καταγραφές (1966).

Για τη Βραζιλία, το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η ήττα θα αποτελέσει ακόμη μία πληγή ή την αρχή μιας μεγάλης αναγέννησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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