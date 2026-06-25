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Κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη του Τυνησία-Ολλανδία: Πρόγνωση για ισχυρές καταιγίδες

Η πρόγνωση των μετεωρολόγων κάνει λόγο για ισχυρές καταιγίδες στο Κάνσας, κάτι που είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Τυνησία

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καταιγίδα

Ολλανδία και Τυνησία τίθενται αντιμέτωπες για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ, με την έναρξη της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 02:00.

Ωστόσο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων κάνει λόγο για ισχυρές καταιγίδες που θα «χτυπήσουν» τις επόμενες ώρες την ευρύτερη περιοχή του Κάνσας, κάτι που είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει το παιχνίδι.

Έτσι, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τελικά οι προβλέψεις, αφού σε περίπτωση που υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να επηρεαστεί η ώρα έναρξης του αγώνα της Ολλανδίας με την Τυνησία.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές μέρες υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ, η οποία είχε επανεκκινήσει μετά από μεγάλη καθυστέρηση, λόγω της καταιγίδας που έπληξε τότε τη Φιλαδέλφεια.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 καταιγίδες Τυνησία Ολλανδία
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