Με την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ να έχει ξεκινήσει υπάρχουν αρκετοί παίκτες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν βοηθήσει με τις επιδόσεις τους στην καλή πορεία των εθνικών τους ομάδων.

Ανερχόμενοι… Χάμες Ροντρίγκες που με τις εμφανίσεις του το 2014 στη Βραζιλία κέρδισε την μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλοί από αυτούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Μουαντί του Μαρόκου που τον «γλυκοκοιτάζει» η «Βασίλισσα», θα γίνουν το… μήλο της έριδος για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.

Υπάρχουν όμως και παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και είναι μέσα στα… βαλάντια που μπορούν να διαθέσουν οι ομάδες της Stoiximan Super League.

Ψάχνεις έμπειρο φορ; Πάρε τον Λαρίν

Ο διοργανωτής του Μουντιάλ, Καναδάς, παρουσιάζει ένα ρόστερ με αρκετά «αστέρια», για τα δεδομένα της χώρας. Ντέιβις και Μπιουκάναν ξεχωρίζουν, όμως αυτός που κάνει τη διαφορά χωρίς να το περίμενε κανείς είναι ο Κάιλ Λαρίν.

O Καναδός φορ με ρίζες από τη Τζαμάικα στα 31 του, είναι δεύτερος σκόρερ της χώρας του στη διοργάνωση με 2 γκολ. Πέτυχε το κρίσιμο γκολ της ισοφάρισης κόντρα στη Βοσνία στο φινάλε της πρεμιέρας και στο 6-0 απέναντι στο Κατάρ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μαγιόρκα σε Φέγενορντ και Σαουθάμπτον. Έφτιαξε το όνομά του τη τετραετία που βρέθηκε στην Τουρκία και τη Μπεσίκτας. Με 2.5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία θα μπορούσε να αποτελέσει μία πολύ καλή επιλογή για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Όταν σουτάρει ο Μάχμιτς στο Μουντιάλ… σκοράρει

O Ερμίν Μάχμιτς έχει αγωνιστεί μόλις 33 λεπτά στο Μουντιάλ με τη Βοσνία.

Έχει σουτάρει δύο φορές και έχει σκοράρει ισάριθμες φορές κόντρα σε Ελβετία και Κατάρ. Όλα αυτά με μόλις 0.12 xgoals.

Ο Βόσνιος μέσος είναι μόλις 21 ετών, αγωνίζεται στη Σλόβαν Λίμπερετς εκεί που τελείωσε τη σεζόν με 8 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές. Με αξία 5 εκατομμύρια θα μπορούσε να ήταν ένα ιδανικό prospect που θα μπορούσε να τον αποκτήσει μία ομάδα του Big 4, που θα είχε τεράστια μεταπωλητική αξία σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο Μπόρζες είναι ο «βράχος» του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ

Η έκπληξη του Μουντιάλ, μεταξύ άλλων, είναι το αήττητο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ηγέτης στην άμυνα των Αφρικανών, που έχουν δεχθεί μόλις δυο γκολ σε ματς κόντρα στην Ισπανία και την Ουρουγουάη είναι ο 31χρονος Ντίνεϊ Μπόρζες.

Ο στόπερ της Αλ Μπαταέ αγωνίζεται στα ΗΑΕ και έχει χρηματιστηριακή αξία μόλις 900 χιλιάδες ευρώ. Έχει αγωνιστεί βασικός και στα δύο παιχνίδια της χώρας του και έχει ξεχωρίσει με τα νούμερά του να κάνουν τη διαφορά.

Έχει 23 απομακρύνσεις, 8/9 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος και 4/8 εναέριες μονομαχίες. Θα μπορούσε να αποτελέσει βασική λύση όχι μόνο για το Big 4, αλλά και για τις ομάδες του mid-table.

Το Εκουαδόρ απογοήτευσε, ο Βίτε εντυπωσίασε

Πολλοί περίμεναν πως το Εκουαδόρ θα ήταν η έκπληξη του τουρνουά. Ο Ισημερινός χρειάζεται μόνο τη νίκη κόντρα στη Γερμανία για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ, πράγμα που μοιάζει δύσκολο.

Μέσα στις μέτριες εμφανίσεις της ομάδας του, έχει ξεχωρίσει ο Πέδρο Βίτε. Ο 24χρονος μέσος της Πούμας με αντικειμενική αξία 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι παίκτης που θα μπορούσαν να κοιτάξουν οι ελληνικές ομάδες, που τα τελευταία χρόνια εξετάζουν αρκετά την μεξικάνικη αγορά.

Είναι ο «εγκέφαλος» στο κέντρο της ομάδας του Μπεκατσέτσε, αφού έχει 155/168 εύστοχες πάσες και 54/61 εύστοχες στο επιθετικό τρίτο. Προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 40 εμφανίσεις και απολογισμό 4 γκολ και 1 ασίστ. Δεν θα μείνει για καιρό στη Πούμας.

Τερματοφύλακας από την Αυστραλία; Κι όμως ο Μπιτς έχει ξεχωρίσει

Η Αυστραλία είναι ακόμη μέσα στο «κόλπο» της πρόκρισης στην επόμενη φάση του τουρνουά και μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Πάτρικ Μπιτς.

Ο Αυστραλός τερματοφύλακας της Μέλμπουρν Σίτι «κράτησε» το μηδέν στην πρεμιέρα κόντρα στην Τουρκία και χάρισε στην Αυστραλία μία μεγάλη νίκη με 2-0.

Μόλις στα 22 του, με χρηματιστηριακή αξία 1 εκατομμύριο έχει πραγματοποιήσει σε δύο παιχνίδια 9 επεμβάσεις, με ποσοστό αποκρούσεων 81.8%.

Με το σύλλογό του είχε 11 clean sheets σε 35 συμμετοχές και είναι άλλη μία περίπτωση που θα μπορούσε να έχει υψηλή μεταπωλητική αξία.

Πηγή: monobala

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