Η μαγεία του Μουντιάλ είναι εύκολα διακριτή πριν καν αυτό αρχίσει. Αυτή η διοργάνωση είναι ξεχωριστή όχι μόνο επειδή πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά και γιατί η επιτυχία σε αυτή ξεπερνά το καθαρά αθλητικό πλαίσιο, μετατρέποντας τους πρωταγωνιστές σε ήρωες για τη χώρα τους, οι οποίοι μνημονεύονται αιώνια, ανεξάρτητα από το ποιοι ήταν ή τι έκαναν συνολικά στην καριέρα τους. Μια μεγάλη διάκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο αρκεί για να μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη.

Η επιθυμία όλων είναι να βρεθούν εκεί, ανεξαρτήτως συνθηκών ή τραυματισμών. Τα παραδείγματα είναι νωπά και δεν αφορούν δύο απλές περιπτώσεις, αλλά δύο παίκτες που απασχολούν συχνά για τα κατορθώματά τους εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Από τη μία ο Νεϊμάρ, που γύρισε τον κόσμο ανάποδα για να βρεθεί στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για την αποστολή της εθνικής Βραζιλίας, και από την άλλη ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τραυματίστηκε τον Απρίλιο και, όπως είπε ο ίδιος: «Θυμάμαι τη στιγμή που τραυματίστηκα. Προσευχόμουν μέσα μου να μην ήταν κάτι σοβαρό, να ήταν απλώς μια διάταση ή κάτι τέτοιο, επειδή το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν προ των πυλών και ήξερα ότι ένας τραυματισμός στον οπίσθιο μηριαίο, παρόλο που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο, δεν θα επέτρεπε γρήγορη ανάρρωση».

Εν τέλει, και οι δύο κατάφεραν να βρεθούν στο Μουντιάλ, μια διοργάνωση που μέχρι στιγμής ξεχωρίζει για το εκρηκτικό ξεκίνημα των μεγάλων αστεριών και μακάρι αυτό να έχει συνέχεια και στα νοκ άουτ. Εκείνων που περιμένεις εξαρχής να βγουν μπροστά για τις χώρες τους, χωρίς όμως αυτό να είναι δεδομένο. Φέτος, πάντως, σχεδόν όλοι οι superstars του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν καταφέρει να αφήσουν το στίγμα τους με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Λιονέλ Μέσι

Πρώτος απ' όλους, ο GOAT, Λιονέλ Μέσι. Στα 39 του, υπήρξαν εκείνοι που πίστευαν ότι δεν θα ήταν ο παίκτης που πήρε από το χέρι την Αργεντινή το 2022 και την οδήγησε στην κορυφή του κόσμου. Έκαναν λάθος.

Ο Μέσι, μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει να βάλει τέλος στη μυθική του καριέρα, θα παραμένει πάντοτε επιδραστικός στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που επιβεβαιώνει και σε αυτό το Μουντιάλ.

Η Αργεντινή έχει σημειώσει πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια της και τα πέντε φέρουν την υπογραφή του «Θεού του ποδοσφαίρου», ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Κιλιάν Εμπαμπέ

Εκεί όπου αργά ή γρήγορα αναμένεται να βρεθεί και ο Κιλιάν Εμπαπέ, που έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 γκολ και βρίσκεται πλέον δύο τέρματα πίσω από τον Μέσι.

Η κριτική που έχει δεχτεί ο Γάλλος για όσα συνέβησαν φέτος στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι σφοδρή, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παρουσία και τη συνεισφορά του στους «τρικολόρ».

Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας μόλις στα 27 του χρόνια, έχοντας ήδη κατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη δεύτερη συμμετοχή του στη διοργάνωση έφτασε μέχρι τον τελικό, σημειώνοντας μάλιστα χατ τρικ.

Στο φετινό Μουντιάλ μετρά ήδη τέσσερα γκολ ως αρχηγός των «τρικολόρ» και δεδομένα στοχεύει στην κατάκτηση ενός δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα τον βάλει για τα καλά στη συζήτηση για τον κορυφαίο Γάλλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Βινίσιους

Από τον έναν σταρ της «βασίλισσας» περνάμε στον άλλον, τον Βινίσιους, που ηγείται της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε αντίθεση με τον Εμπαπέ, ο 25χρονος έχει δεχτεί έντονη κριτική για τη συνεισφορά του στη «σελεσάο» και όχι άδικα. Μέχρι πρότινος δεν είχε καταφέρει να ξεχωρίσει σε κάποιο μεγάλο ραντεβού, ενώ και οι αριθμοί μιλούσαν από μόνοι τους, καθώς πριν από το Μουντιάλ μετρούσε μόλις εννέα γκολ σε 50 συμμετοχές.

Παρ' όλα αυτά, στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εντυπωσιακός, δίνοντας τις δικές του απαντήσεις μετά από μια μέτρια σεζόν. Μετρά ήδη τέσσερα γκολ και μία ασίστ, ενώ έγινε ο πέμπτος Βραζιλιάνος που σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων μετά τους Ζαϊρζίνιο, Ρομάριο, Ρονάλντο και Ριβάλντο. Το κοινό στοιχείο και των τεσσάρων; Όλοι τους κατέκτησαν το Μουντιάλ, δημιουργώντας έναν ευχάριστο οιωνό για τη «σελεσάο» ενόψει της συνέχειας.

Έρλινγκ Χάαλαντ

Ακόμη ένας σταρ που έχει φωνάξει «παρών» είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε ανάγκη αυτή τη διοργάνωση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Και αυτό γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτελεί το πρώτο μεγάλο τουρνουά στο οποίο συμμετέχει με την εθνική Νορβηγίας. Το προσπαθούσε χρόνια, έμοιαζε θέμα χρόνου να τα καταφέρει και τελικά τα κατάφερε, οδηγώντας τη χώρα του στην πρώτη της συμμετοχή σε Μουντιάλ μετά το 1998.

Και όποιος πίστευε ότι θα του αρκούσε απλώς η παρουσία εκεί, διαψεύστηκε. Η μηχανή των γκολ μετρά ήδη τέσσερα τέρματα, με τη Νορβηγία να έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32» της διοργάνωσης.

Κριστιάνο Ρονάλντο

Τέλος, δεν γινόταν να λείπει το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η πρεμιέρα απέναντι στο Κονγκό δεν εξελίχθηκε ιδανικά, η κριτική που δέχτηκε ήταν σφοδρή, όμως στο παιχνίδι με το Ουζμπεκιστάν εμφανίστηκε... αγριεμένος, σημειώνοντας δύο γκολ. Έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα και στο τέλος του αγώνα είπε στην κάμερα: «I am back». Παλιός, καλός, CR7.

Προφανώς υπάρχουν και σταρ, όπως ο Νεϊμάρ και ο Λαμίν Γιαμάλ, που ακόμη δεν έχουν αφήσει το στίγμα τους στη διοργάνωση στον βαθμό που θα ήθελαν. Ναι, οι τραυματισμοί τούς άφησαν πίσω, όμως θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται σιγά-σιγά, οπότε το... καλό τώρα αρχίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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