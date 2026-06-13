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Τα highlights από την ονειρική πρεμιέρα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ πέτυχαν τέσσερα γκολ σε αγώνα Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία τους και έστειλαν μήνυμα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης

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USA

Οι ΗΠΑ επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα τους για το Μουντιάλ 2026 και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη.

Πρόγραμμα

12 Ιουνίου 2026
ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1
(7' Αυτογκόλ Μπομπαντίγια, 31' Μπαλογκούν, 45+5' Μπαλογκούν, 90+ Ρέινα - Μαουρίσιο 3-1)

13 Ιουνίου 2026
05:00 Αυστραλία-Τουρκία BC Place, Βανκούβερ

19 Ιουνίου 2026
04:00 Τουρκία-Παραγουάη Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα

19 Ιουνίου 2026
05:00 ΗΠΑ-Αυστραλία Lumen Field, Σιάτλ

25 Ιουνίου 2026
05:00 Τουρκία-ΗΠΑ SoFi Stadium, Ίνγκλγουντ

25 Ιουνίου 2026
05:00 Παραγουάη-Αυστραλία Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ Παραγουάη
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