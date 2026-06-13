Οι ΗΠΑ επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα τους για το Μουντιάλ 2026 και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη.
Πρόγραμμα
12 Ιουνίου 2026
ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1
(7' Αυτογκόλ Μπομπαντίγια, 31' Μπαλογκούν, 45+5' Μπαλογκούν, 90+ Ρέινα - Μαουρίσιο 3-1)
13 Ιουνίου 2026
05:00 Αυστραλία-Τουρκία BC Place, Βανκούβερ
19 Ιουνίου 2026
04:00 Τουρκία-Παραγουάη Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα
19 Ιουνίου 2026
05:00 ΗΠΑ-Αυστραλία Lumen Field, Σιάτλ
25 Ιουνίου 2026
05:00 Τουρκία-ΗΠΑ SoFi Stadium, Ίνγκλγουντ
25 Ιουνίου 2026
05:00 Παραγουάη-Αυστραλία Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα
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