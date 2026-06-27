Την έντονη δυσαρέσκεια του ίδιου, των συμπαικτών του αλλά και γενικότερα όλων των μελών της αποστολής του Ιράν στο Μουντιάλ εξέφρασε ο Μεχντί Ταρέμι σε δηλώσεις του.

Ο Ιρανός άσος του Ολυμπιακού επιτέθηκε στη FIFA και τον πρόεδρό της κάνοντας λόγο για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά δείχνουν ότι θέλουν το Ιράν στη διοργάνωση.

«Αυτό το Μουντιάλ είναι καταστροφή για εμάς. Δεν έχουμε τις συνθήκες που αξίζουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, τότε δεν έχουμε να πούμε κάτι. Για εμάς, όμως, είναι άδικο. Ο Ινφαντίνο μάς υποσχέθηκε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όμως δεν έγινε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ», ανέφερε και συνεχισε:

«Αγωνιζόμαστε για τον λαό μας και θέλουμε να τον κάνουμε περήφανο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, όμως δυστυχώς δεν νιώθουμε ότι υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση απέναντί μας», κατέληξε ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού.

Σε... απόγνωση οι Ιρανοί στο Μουντιάλ: «Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο λαός μας για ν’ αξίζει κάτι τέτοιο…»

Ο Ρεζάιαν δεν μπορούσε να πιστέψει το γκολ που ακυρώθηκε για την εθνική ομάδα της πατρίδας του για… μισό παπούτσι, όντας εκείνος που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 στο 14ο λεπτό.

Ο Καλίλζαντε στο 90’+3’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο VAR εντόπισε το οφσάιντ για… μισή μύτη παπουτσιού και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος των Ιρανών απέναντι στην Αίγυπτο είπε:

«Δεν ξέρω πραγματικά τι έχουν κάνει οι Ιρανοί, ο λαός μας, για ν’ αξίζει κάτι τέτοιο. Δεν μας ένοιαζε να πεθάνουμε στο γήπεδο, αρκεί να μπορούσαμε να χαρίσουμε μια μεγάλη χαρά στους συμπατριώτες μας. Η ατυχία δεν σταματά.

Μακάρι να μπορέσουμε έστω και την τελευταία στιγμή να περάσουμε μέσω της 3ης θέσης. Παλεύουμε εδώ και μήνες και ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα πίσω ως αντάλλαγμα…».

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