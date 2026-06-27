Πεντάρα, πρωτιά και επίδειξη δύναμης για το Βέλγιο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία

Το Βέλγιο διέλυσε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία στο BC Place του Βανκούβερ, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του γκρουπ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ σκόραραν ακόμη οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου και Αλέξις Σαλεμάκερς, σε μια επιβλητική εμφάνιση των «Κόκκινων Διαβόλων».

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μπήκε στην τελευταία αγωνιστική γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση και τελικά όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά εκμεταλλεύτηκε και την ισοπαλία της Αιγύπτου με το Ιράν, τερματίζοντας στην κορυφή του ομίλου με πέντε βαθμούς. Η Αίγυπτος προκρίθηκε ως δεύτερη, το Ιράν συνεχίζει να ελπίζει ως τρίτο, ενώ η Νέα Ζηλανδία ολοκλήρωσε την πορεία της στην τελευταία θέση.

Ο Τροσάρ άνοιξε τον δρόμο

Το Βέλγιο είχε από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και πίεσε ασφυκτικά τη Νέα Ζηλανδία, η οποία περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο.

Η υπεροχή των Βέλγων απέδωσε καρπούς στο 28ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Λεάντρο Τροσάρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και από κοντά έκανε το 1-0.

Με το προβάδισμα υπέρ του, το Βέλγιο συνέχισε να κυκλοφορεί την μπάλα με υπομονή και να δημιουργεί ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα.

Καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν το παιχνίδι και στο 50ό λεπτό ο Τροσάρ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Στο 66' ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με όμορφο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να μειώσει στο 84' με τον Ελάιζα Τζαστ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη εκτίμηση του Τιμπό Κουρτουά.

Η απάντηση του Βελγίου ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα ο Ρομέλου Λουκάκου, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε για το 4-1, ενώ στις καθυστερήσεις ο Αλέξις Σαλεμάκερς διαμόρφωσε το τελικό 5-1, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα της εμφατικής νίκης.

Πρώτη θέση και με φόρα στα νοκ άουτ

Με τη νίκη αυτή το Βέλγιο ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων και κατέκτησε την πρώτη θέση του 7ου ομίλου, αφήνοντας πίσω του την Αίγυπτο.

Οι Βέλγοι έδειξαν το πιο παραγωγικό πρόσωπό τους στη διοργάνωση και πλέον μπαίνουν στα νοκ άουτ με ανεβασμένη ψυχολογία και φιλοδοξίες για μία μεγάλη πορεία.

MVP

Ο Λεάντρο Τροσάρ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Ο άσος της Άρσεναλ πέτυχε δύο γκολ, δημιούργησε συνεχώς προβλήματα στην άμυνα της Νέας Ζηλανδίας και αποτέλεσε τον ηγέτη της επιθετικής λειτουργίας του Βελγίου.

Οι ενδεκάδες



Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64' Μπόξαλ), Μπίντον, Σέρμαν, Κακάτσε, Τζο Μπελ (64' ΜακΚόουατ), Σταμένιτς, Σαρπρίτ Σινγκ (46' Ράνταλ), Ράιαν Τόμας (46' Μπεν Όλντ), Ελάιζα Τζαστ, Κρις Γουντ.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάν, Μεχελέ, Τεάτ, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Φανάκεν, Ντε Μπρόινε (72' Ονάνα), Ντοκού (56' Φερνάντες-Πάρδο), Τροσάρ (72' Σαλεμάκερς), Ντε Κετελάρε (79' Λουκάκου).

Διαιτητής: Άνταμ Μοχάμεντ Τουμά Μαχαντμέχ (Ιορδανία).



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