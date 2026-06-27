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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Πράσινο Ακρωτήρι για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ - Βίντεο

Οι φίλοι της ομάδας στο Πράσινο Ακρωτήρι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μην μπορώντας να πιστέψουν το κατόρθωμα της ομάδας τους!

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Πράσινο Ακρωτήρι

Ιστορία έγραψε το Πράσινο Ακρωτήρι, αφού για πρώτη φορά κατάφερε να προκριθεί στη φάση των 32 του Μουντιάλ πετυχαίνοντας τρεις ισοπαλίες στους ομίλους. Οι φίλοι της ομάδας στο Πράσινο Ακρωτήρι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μην μπορώντας να πιστέψουν το κατόρθωμα της ομάδας τους!

Στο τελευταίο ματς με τη Σαουδική Αραβία, οι «Μπλε Καρχαρίες» δεν απειλήθηκαν από την ομάδα του Γιώργου Δώνη, έχασαν ευκαιρίες για την παρθενική τους νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο και το 0-0 ήταν λυτρωτικό, καθώς τους χάρισε το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα κοντραριστούν με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Αργεντινή.

Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πράσινο Ακρωτήρι
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