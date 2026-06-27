Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ-αουτ αναμετρήσεων και τα ζευγάρια

Δείτε το πρόγραμμα των νοκ άουτ αναμετρήσεων της διοργάνωσης μέχρι τώρα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μουντιάλ

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της με λιγοστά παιχνίδια να απομένουν.

Μετά και την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων για τους ομίλους 7, 8 και 9 προέκυψαν και άλλα ζευγάρια για την επόμενη αυτή. Αυτά είναι τα: Ακτή Ελεφαντοστού- Νορβηγία, Γερμανία-Παραγουάη, Γαλλία - Σουηδία

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Φάση των «32»

  1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς
  2. 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία
  3. 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη
  4. 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο
  5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
  6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία
  7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου
  8. 01/07 19:00 Ατλάντα: 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου
  9. 01/07 23:00 Σιάτλ: 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου
  10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία
  11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου
  12. 03/07 02:00 Τορόντο: 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου
  13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου
  14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος
  15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο
  16. 04/07 04:30 Κάνσας: 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

Φάση των «16»

  1. 04/07 20:00 Χιούστον: Νικητής 1 - Νικητής 4
  2. 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Νικητής 3 - Νικητής 6
  3. 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Νικητής 2 - Νικητής 5
  4. 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 - Νικητής 8
  5. 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11
  6. 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9
  7. 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14
  8. 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά

  • 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)
  • 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)
  • 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)
  • 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

  • 14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
  • 15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο