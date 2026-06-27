Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ-αουτ αναμετρήσεων και τα ζευγάρια

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της με λιγοστά παιχνίδια να απομένουν.

Μετά και την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων για τους ομίλους 7, 8 και 9 προέκυψαν και άλλα ζευγάρια για την επόμενη αυτή. Αυτά είναι τα: Ακτή Ελεφαντοστού- Νορβηγία, Γερμανία-Παραγουάη, Γαλλία - Σουηδία

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Φάση των «32»

28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου 01/07 19:00 Ατλάντα: 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου 01/07 23:00 Σιάτλ: 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 02/07 22:00 Λος Άντζελες: 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου 03/07 02:00 Τορόντο: 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 04/07 04:30 Κάνσας: 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

Φάση των «16»

04/07 20:00 Χιούστον: Νικητής 1 - Νικητής 4 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Νικητής 3 - Νικητής 6 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Νικητής 2 - Νικητής 5 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 - Νικητής 8 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά

09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

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