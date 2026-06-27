Αίγυπτος-Ιράν 1-1: Πρόκριση για τους «Φαραώ», περιμένει το Ιράν

Η Αίγυπτος αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Ιράν στο Lumen Field του Σιάτλ, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρόκριση στη φάση των «32».

Οι «Φαραώ» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση με πέντε βαθμούς, πίσω από το Βέλγιο, ενώ το Ιράν έμεινε τρίτο με τρεις βαθμούς και πλέον περιμένει αν θα βρεθεί ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Γκολ εκατέρωθεν από το πρώτο τέταρτο

Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό πήρε προβάδισμα. Ο Μαχμούντ Σάμπερ εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το Ιράν είχε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει άμεσα, όμως στο 10' ο Μεντί Ταρεμί αστόχησε από την άσπρη βούλα, με τον Μοχάμεντ Ελ Σενάουι να αποκρούει το πέναλτι και να κρατά προσωρινά το προβάδισμα της Αιγύπτου.

Η απάντηση, ωστόσο, ήρθε τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Ραμίν Ρεζαεϊάν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1, σκορ που έμελλε να μείνει μέχρι το φινάλε.

Αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν με μεγαλύτερη προσοχή, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το Ιράν πίεσε περισσότερο στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας το γκολ που θα του έδινε την απευθείας πρόκριση, και στις καθυστερήσεις πανηγύρισε προσωρινά ένα δεύτερο τέρμα. Ωστόσο, μετά από έλεγχο του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, διατηρώντας το 1-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Αίγυπτος συνεχίζει, το Ιράν περιμένει

Το αποτέλεσμα αποδείχθηκε αρκετό για την Αίγυπτο, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον 7ο όμιλο με πέντε βαθμούς και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Το Ιράν ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες και τρεις βαθμούς. Με διαφορά τερμάτων 3-3 βρίσκεται πλέον στην αναμονή, ελπίζοντας ότι θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

MVP

Ο Μοχάμεντ Ελ Σενάουι ήταν ο άνθρωπος που κράτησε όρθια την Αίγυπτο. Η απόκρουση στο πέναλτι του Μεντί Ταρεμί αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα και την πρόκριση των «Φαραώ».

Οι ενδεκάδες

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Ελ Σενάουι, Χάνι, Χεγκάζι, Αμπντέλμονεμ, Φατούχ, Ελνένι, Χαμντί Φάτι, Σάμπερ (76' Μαρμούς), Τρεζεγκέ (84' Ζίζο), Σαλάχ, Μοσταφά Μοχάμεντ (84' Κόκα).

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοΐ): Μπεϊρανβάντ, Ρεζαεϊάν, Καναανιζαντεγκάν, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμάντι, Εζατολαχί, Νουρολαχί (67' Γκολιζαντέχ), Γκαγιεντί, Τζαχανμπάχς (80' Γκόντος), Ταρεμί, Αζμούν (67' Μοχεμπί).

Διαιτητής: Σίμον Μαρτσίνιακ (Πολωνία).



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