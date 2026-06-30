Η πρώτη «βόμβα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής είναι γεγονός.

Η φοβερή και τρομερή μαχητική Παραγουάη τιμώρησε την επιπόλαια και προβληματική Γερμανία, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (1-1 καν., 3-4 πεν.).

Αυτή η μοναδική στιγμή παραλίγο να χαθεί για κάποιους άτυχους Παραγουανούς οι οποίοι, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβλεπαν μαζί την διαδικασία των πέναλτι, όταν έληξε η συνδρομή τους και έσβησε η οθόνη λίγο πριν εκτελεστεί το τελευταίο καθοριστικό πέναλτι της πρόκρισης, προκαλώντας την «έκρηξή» τους.

Για καλή τους τύχη, η οθόνη επανήλθε στους πανηγυρισμούς των παικτών, φέρνοντας έστω και λίγο καθυστερημένα την χαρά τους για την πρόκριση στους 16.

Paraguay fans were left stunned when their TV subscription expired during the penalty shootout against Germany — but when it came back on, the crowd went absolutely insane. pic.twitter.com/09fCv9E3Yy — Breaking911 (@Breaking911) June 30, 2026

Πηγή: skai.gr

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