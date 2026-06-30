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«Τα είδαν όλα» οπαδοί της Παραγουάης: Έκλεισε η τηλεόραση στα πέναλτι με τη Γερμανία - Δείτε βίντεο

Για καλή τους τύχη, η οθόνη επανήλθε στους πανηγυρισμούς των παικτών, φέρνοντας έστω και λίγο καθυστερημένα την χαρά τους για την πρόκριση στους 16

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Παραγουάη

Η πρώτη «βόμβα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής είναι γεγονός.

Η φοβερή και τρομερή μαχητική Παραγουάη τιμώρησε την επιπόλαια και προβληματική Γερμανία, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (1-1 καν., 3-4 πεν.).

Αυτή η μοναδική στιγμή παραλίγο να χαθεί για κάποιους άτυχους Παραγουανούς οι οποίοι, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβλεπαν μαζί την διαδικασία των πέναλτι, όταν έληξε η συνδρομή τους και έσβησε η οθόνη λίγο πριν εκτελεστεί το τελευταίο καθοριστικό πέναλτι της πρόκρισης, προκαλώντας την «έκρηξή» τους.

Για καλή τους τύχη, η οθόνη επανήλθε στους πανηγυρισμούς των παικτών, φέρνοντας έστω και λίγο καθυστερημένα την χαρά τους για την πρόκριση στους 16.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Παραγουάη Γερμανία
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