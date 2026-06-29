Η Καλιφόρνια κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, ωστόσο ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στις δύο το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Σαν Χοσέ αμαύρωσε το κλίμα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χώρο ψυχαγωγίας όπου φιλοξενούνταν, τα "fan zones" του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ένα θύμα διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο, ενώ το δεύτερο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την αστυνομία να αναφέρει πως η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, ενώ δρόμοι της περιοχής έχουν αποκλειστεί.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία "San Pedro", μια περιοχή στην οποία ως τώρα έχουν φιλοξενηθεί πέντε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το τελευταίο να είναι ο νοκ-άουτ αγώνας ανάμεσα σε Βοσνία και ΗΠΑ, ενώ στα θετικά είναι το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν προβαλλόταν κάποια αναμέτρηση και ο αριθμός των ανθρώπων που βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το αιματηρό γεγονός ήταν περιορισμένος.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλά περιπολικά και έναν τραυματία σε φορείο, εν μέρει καλυμμένο με λευκό σεντόνι, ο οποίος απομακρυνόταν εσπευσμένα από το σημείο από ένστολους.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ τα περισσότερα μπαρ γύρω από το σημείο έκλεισαν μετά το περιστατικό.

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