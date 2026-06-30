Η πρώτη «βόμβα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής είναι γεγονός! Η φοβερή και τρομερή μαχητική Παραγουάη τιμώρησε την επιπόλαια και προβληματική Γερμανία, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (1-1 καν., 3-4 πεν.)!

Μεγάλος ήρωας για την χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν ο Ορλάντο Γκιλ, με τον πορτίερε της ομάδας να πιάνει τα πέναλτι των Χάβερτς και Βολτεμάντε, προτού ο Κανέλε στην 6η εκτέλεση πέναλτι, χαρίσει στη χώρα του μια ιστορική πρόκριση ενάντια στις τετράκις Παγκόσμια πρωταθλήτρια!

Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δυσκολεύτηκε αφάνταστα να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, έχοντας ωστόσο μερικές καλές ευκαιρίες να τελειώσει το ματς πριν αυτό οδηγηθεί στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ο Ενσίσο είχε ανοίξει το σκορ στο 42ο λεπτό για να απαντήσει στο 55ο ο Χάβερτς με κεφαλιά.

Πλέον, τα «πάντσερ» βυθίζονται στην... εσωστρέφεια και την κριτική, ενώ, η Παραγουάη πετά στα «ουράνια» και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού, Γαλλία-Σουηδία.

Το ματς:

Όπως θα περίμενε κανείς, η Γερμανία είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα του αγώνα, με την Παραγουάη να επιλέγει την διπλή ζώνη άμυνας με μοναδικό γνώμονα την διαφύλαξη των μετόπισθεν. Ωστόσο, η πρώτη ευκαιρία - και μάλιστα κλασική - άνηκε στους τυπικά φιλοξενούμενους, όταν ο Νόιερ έβγαλε σωτήρια το γυριστό του Αλόνσο στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Τα «πάντσερ» δεν άργησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ, με τον Ουντάβ να επιχειρεί κάτι σαν σέντρα-σουτ από πλεονεκτική θέση τέσσερα λεπτά αργότερα, δίχως όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Ο προβληματισμός του Νάγκελσμαν

Όσο περνούσε, η ώρα η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια έκλεινε ολοένα και περισσότερο την Παραγουάη στο 1/3 του γηπέδου, χωρίς, ωστόσο, να μπορέσει να δημιουργήσει σοβαρές και επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Γκιλ. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Γερμανό ομοσπονδιακό να δείχνει τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας του!

Το γκολ του Ενσίσο

Κάπως έτσι το παιχνίδι πήγαινε... σβηστά μέχρι να έρθει ο Ενσίσο και να βάλει «φωτιά»! Συγκεκριμένα, στο 42ο λεπτό και σε μια από τις ελάχιστες προωθήσεις των Παραγουανών, ο Γκαλάρζα έβγαλε τρομερή μπαλιά στην «καρδιά» της γερμανικής άμυνας, εκεί όπου ο 22χρονος άσος του Στρασβούργου με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0! Μια εξέλιξη που «αφύπνισε» τα «πάντσερ», τα οποία και προσπάθησαν με τους Ενμέτσα και Κίμιχ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να φέρουν το ματς στα ίσα, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Παρόμοιο με εκείνο του πρώτου ημιχρόνου ήταν το σκηνικό στην επανάληψη. Η Γερμανία είχε μια φλύαρη κατοχή μπάλας, η Παραγουάη άγγιξε το 2-0 στο 50ό λεπτό, όταν ο Κίμιχ «πούλησε» την μπάλα και ο Ενσίσο νικήθηκε από τον Νόιερ σε τετ-α-τετ! Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησαν και μερικές... χλιαρές αποδοκιμασίες από τους φίλους της Γερμανίας στις εξέδρες του σταδίου, λόγω της μέτριας - έως κακής - εικόνας του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.

Ο... πυροσβέστης Χάβερτς

Ωστόσο, ο Κάι Χάβερτς φρόντισε να σβήσει τη... φωτιά πριν εξαπλωθεί, με τον άσο της Άρσεναλ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 55ο λεπτό με τρομερή γυριστή κεφαλιά έπειτα από τη σέντρα του Βιρτς, βάζοντας ξανά τη Γερμανία στο κόλπο της πρόκρισης! Όσον αφορά την Παραγουάη, σε εκείνο το χρονικό σημείο, όχι μόνο δέχθηκε την ισοφάριση, αλλά είδε και τον κορυφαίο της παίκτη, τον Ενσίσο, να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Και ενώ θα περίμενε κανείς το τέρμα του Χάβερτς να ανέβαζε την ψυχολογία και το τέμπο της Γερμανίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το παιχνίδι συνέχισε να ήταν αργό με ελάχιστες καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Χαρακτηριστικό ήταν πως η πρώτη αξιόλογη στιγμή μετά το 1-1 ήρθε στο 77ο λεπτό, όταν ο Γκιλ έβγαλε ενστικτωδώς την εξ' επαφής κεφαλιά του Χάβερτς!

Έκτοτε, αμφότερες οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή στην αντίπαλη περιοχή, δίχως όμως να αλλάξουν τα δεδομένα της αναμέτρησης. Κάπως έτσι, το ματς οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, στην πρώτη παράταση του Μουντιάλ 2026.

Η παράταση

Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των Γερμανών. Έχοντας «κατασκηνώσει» στην περιοχή της Παραγουάης, οι παίκτες του Νάγκελσμαν κέρδιζαν το ένα κόρνερ μετά το άλλο, αγγίζοντας το γκολ στο 97ο λεπτό με το γυριστό σουτ του Βολτεμάντε. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τα με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι έπειτα από κόρνερ έγραψε το 2-1, τέρμα το οποίο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα-σκριν του Άντον στον κίπερ των Παραγουανών! Στις καθυστερήσεις του πρώτου 15λεπτου, ο Γκιλ είπε «όχι» στην κεφαλιά του Χάβερτς, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μισό της παράτασης κύλησε με πολλά νεύρα, καθυστερήσεις, εντάσεις, κάρτες και σκληρά μαρκαρίσματα, κυρίως από πλευράς Γερμανίας. Στο 109' υπήρξε μονάχα μια καλή στιγμή, όταν ο Κίμιχ επιχείρησε να πετύχει το γκολ του τουρνουά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Γκιλ να δείχνει τα αντανακλαστικά του και να βγάζει με υπερένταση! Μάλιστα, στο 119' ο Παραγουανός τερματοφύλακας μπλόκαρε πάνω στην γραμμή την κεφαλιά του Γκιλ, με τον Αμίρι να αστοχεί σε εκτέλεση φάουλ στο 120' και κάπως έτσι το ματς να οδηγείται στα πέναλτι!

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία από την άσπρη βούλα, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έπιασε τα πέναλτι των Χάβερτς (1ο) και Βολτεμάντε (3ο), με τον Νόιερ να κρατά ζωντανή τη Γερμανία πιάνοντας το πέμπτο πέναλτι των τυπικά φιλοξενούμενων. Στη συνέχεια, ο Τα έστειλε την μπάλα στην εξέδρα, για να έρθει ο Κανάλε και να χαρίσει μια σπουδαία και ιστορική πρόκριση στη χώρα του.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Γερμανία (4-2-3-1): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρούντιγκερ (109' Τιάο), Μπράουν, Ενμέτσα (46' Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς (79' Άντον), Σανέ (86' Βολτεμάντε), Βιρτς (109' Τιάο), Ουντάβ (63' Μουσιάλα), Χάβερτς.

Παραγουάη (5-4-1): Γκιλ, Κάσερες (99' Οτζέντα), Γκόμεζ, Κανάλε, Αλόνσο (120' Μπαλμπουένα), Κούμπας, Γκαλάρζα, Μπομπαντίγια (99' Σανάμπρια), Αλμιρόν (90' Βελάσκεζ), Ενσίσο (57' Μαουρίσιο), Άβαλος (56' Καμπαλιέρο).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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