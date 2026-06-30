Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: Πέταξε έξω την Ολλανδία μετά από θρίλερ στα πέναλτι το ανώτερο Μαρόκο

Το Μαρόκο πήρε μια ιστορική και δραματική πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας της Ολλανδίας 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, σε ένα από τα πιο έντονα και γεμάτα ένταση παιχνίδια της διοργάνωσης.

Οι Μαροκινοί ήταν ανώτεροι για μεγάλα διαστήματα, είχαν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν τις πιο επικίνδυνες στιγμές του αγώνα, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Μπαρτ Φερμπρούγκεν, ο οποίος κράτησε την Ολλανδία «όρθια» με καθοριστικές επεμβάσεις τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Στη διαδικασία των πέναλτι, το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με αρκετές άστοχες εκτελέσεις και έντονη πίεση σε κάθε χτύπημα. Παρά τα πολλά χαμένα σουτ και από τις δύο ομάδες, καταγράφηκε μόλις μία απόκρουση τερματοφύλακα, αυτή του Μπόνο σε εκτέλεση του Κραϊσένσιο Σάμερβιλ, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική και έκρινε τελικά την πρόκριση υπέρ του Μαρόκου.

Το Μαρόκο συνεχίζει έτσι την πορεία του στη διοργάνωση και προκρίνεται στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά, γράφοντας ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην πορεία του στο τουρνουά.

Ξύλο, μονομαχίες, αλλά όχι… φάσεις

Το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης είχε τα πάντα εκτός από… ποδόσφαιρο. Οι σκληρές μονομαχίες έδιναν και έπαιρναν, με την ένταση να χτυπάει από νωρίς «κόκκινο». Παρά τη σαφή θέληση των δύο ομάδων, το διάστημα αυτό κύλησε χωρίς κάποια ευκαιρία, με το ποδοσφαιρικό «ξύλο» να έχει τον πρώτο λόγο.

Ανέβασε στροφές το Μαρόκο

Τελικά, οι Αφρικανοί ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, και μάλιστα εις διπλούν. Ο Φερμπρούγκεν χρειάστηκε να κάνει στο 19’ εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση μετά από κεφαλιά του Ελ Αϊναουί, ενώ ένα λεπτό αργότερα κατάφερε και πάλι να νικήσει τον Χακίμι, που δοκίμασε ένα πολύ δυνατό σουτ από μακριά.

Στο 29ο λεπτό, μετά από ωραία συνεργασία των Μαροκινών, ο Ελ Κανούς έβγαλε ωραία σέντρα, όμως ο Σαϊμπάρι δεν πρόλαβε οριακά να μπει στην πορεία της μπάλας και να τη στείλει στα δίχτυα. Mετά από αυτό το ξαφνικό ξέσπασμα του Μαρόκου, οι Ολλανδοί ισορρόπησαν το ματς και βρήκαν καλή στιγμή στο 44’ με μακρινό σουτ του Φαν ντε Βεν, το οποίο απέκρουσε ο Μπόνο. H τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Σαϊμπάρι να μένει ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, αλλά να μη βρίσκει την μπάλα στην προσπάθειά του να ανοίξει το σκορ.

Συνέχισε να κυριαρχεί το Μαρόκο

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μαροκινοί έχασαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε ευκαιρία του αγώνα. Μετά από φοβερή κάθετη του Ουναΐ, ο Χακίμι βρέθηκε απέναντι από τον Φερμπρούγκεν, όμως σημάδεψε το κάθετο δοκάρι, αδυνατώντας να ανοίξει το σκορ στο 52ο λεπτό.

Οι Μαροκινοί συνέχισαν να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί, με αποτέλεσμα να... κατασκηνώσουν για αρκετά λεπτά στην περιοχή των «οράνιε». Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μαρόκο κάποια στιγμή κέρδισε 4 συνεχόμενα κόρνερ, χωρίς ωστόσο να εκμεταλλευτεί κάποιο εξ αυτών, καθώς βρήκε μπροστά του τον τρομερό Φερμπρούγκεν.

Ήρθαν και τα γκολ

Εκεί που το Μαρόκο είχε την κυριαρχία, η Ολλανδία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Στο 72ο λεπτό, ο Σάμερβιλ έφυγε στον χώρο, κατάφερε έστω και πεσμένος στο χορτάρι να πασάρει στον Χάκπο, και ο επιθετικός της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, λυγίζοντας λόγω της απώλειας του αγέννητου παιδιού του λίγες μέρες πριν.

O προπονητής των Μαροκινών, Μοχάμεντ Ουαχμπί, έκανε μαζεμένες αλλαγές για να δώσει ώθηση στην ομάδα του, ώστε να ισοφαρίσει. Τελικά, αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο στόπερ Ίσα Ντιόπ, που στα τελευταία λεπτά ανέβηκε στην επίθεση για να βοηθήσει στις εναέριες μονομαχίες. Με μία τέτοια μετά από ωραία σέντρα του Τάλμπι, που είχε περάσει ως αλλαγή, ισοφάρισε σε 1-1 στο 91ο λεπτό και έστειλε το ματς στην παράταση.

Παράταση και πέναλτι

Στο 96ο λεπτό, το Μαρόκο έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Ο Σουφιάν Ραχίμι έκανε ωραία ατομική προσπάθεια μέσα στην περιοχή, δημιούργησε χώρο για σουτ και εκτέλεσε προς την αριστερή γωνία της εστίας, όμως ο Μπαρτ Φερμπρούχεν αντέδρασε εντυπωσιακά και απέκρουσε σωτήρια. Από εκεί και πέρα, η κούραση δυσκόλεψε το έργο των παικτών, ενώ καμία ομάδα δεν ήθελε να ρισκάρει, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η αναμέτρηση στα πέναλτι.

Τα πέναλτι:

Κοπμάινερς, γκολ (1-0)

Ελ Αϊναουί, δοκάρι (1-0)

Κλάιφερτ, δοκάρι (1-0)

Ραχίμι, γκολ (1-1)

Βέγχορστ, γκολ (2-1)

Ταλμπί, γκολ (2-2)

Τίμπερ, άουτ (2-2)

Χακίμι, δοκάρι (2-2)

Σάμερβιλ, απόκρουση (2-2)

Σαϊμπάρι, γκολ (2-3)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολλανδία (Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν (86’ Χάτο), Ακέ (71’ Koπμάινερς), Χράφενμπερχ (86’ Τίμπερ), Ντε Γιόνγκ (110’ Ντε Ρόον), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71’ Βέγχορστ).

Μαρόκο (Ουαχμπί): Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ (75’ Σαλάχ-Εντίν), Μαζράουι, Μπουαντί (79’ Ελ Μουραμπέτ), Ουναχί (86’ Σμπάι), Ελ Αϊναουί, Ελ Κανούς (86’ Τάλμπι), Ντίαθ (79’ Γιασίν), Σαϊμπάρι.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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