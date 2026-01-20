Σοκ στους Γουόριορς: Ρήξη χιαστού ο Μπάτλερ

Πολύ άσχημα νέα για τους Γουόριορς. Ο τραυματισμός που υπέστη ο Τζίμι Μπάτλερ στην αναμέτρηση με τους Χιτ (135-112) αποδείχτηκε πολύ σοβαρός.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις, ο 36χρονος φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ. Ανάλογα τραυματισμό είχε πάθει τον Ιανουάριο του 2022, όταν έπαιζε στο Μαϊάμι.

Ο Μπάτλερ έπαθε τη ζημιά στο τρίτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης. Φέτος είχε 20,1 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ σε 31,4 λεπτά κατά μέσο όρο με τους Γουόριορς, που είναι όγδοοι και με 25-19 στη Δύση.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο προβλέπει για φέτος 54,1 εκατ. δολάρια, ενώ έχει deal και για την επόμενη σεζόν, που θα του αποφέρει άλλα 56,8 εκατ. δολάρια.

Breaking: Golden State Warriors star Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIbPQqubfJ — Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2026

