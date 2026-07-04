Καθάρισε την Γκάνα και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Μουντιάλ η Κολομβία.

Η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο προηγήθηκε νωρίς (14’) με γκολ του Αρίας και ήταν ανώτερη της αντιπάλου της καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Κάνσας, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» την πρόκριση, πριν καταφέρει τελικά να πάρει τη νίκη με 1-0!

Έτσι, η Κολομβία έκλεισε ραντεβού με την Ελβετία και την ερχόμενη Τρίτη (7/7) στο Βανκούβερ θα διεκδικήσει μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, η Γκάνα παρουσιάστηκε κατώτερη της περίστασης και ολοκλήρωσε άδοξα το ταξίδι της, ααφού ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς να έχει κάνει ούτε μία τελική προσπάθεια εντός εστίας.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Γκάνα να φτιάχνει την πρώτη φάση για γκολ 58 δευτερόλεπτα μετά από τη σέντρα, με ένα μακρινό και πολύ δυνατό σουτ του Πάρτεϊ να φεύγει ελάχιστα άουτ, ενώ ακολούθησαν δύο αναγκαστικές αλλαγές, από μία για την κάθε ομάδα, με τον Σουάρες να αντικαθιστά τον Κόρντομπα και με τον Σεϊντού να παίρνει τη θέση του Σενάγια.

Τελικά, ήταν η Κολομβία εκείνη που άνοιξε το σκορ στην πρώτη φάση που έφτιαξε, στο 14', με τον Σουάρες να κάνει ατομική προσπάθεια και σέντρα από τα δεξιά, με τον Αρίας να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Σαφώς ανώτερη η Κολομβία, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έχασε σημαντική ευκαιρία στο 39', όταν ο Ντίας ευνοήθηκε από τις κόντρες και σούταρε με δύναμη, αλλά άστοχα, ενώ η Γκάνα απείλησε μετά από πολλή ώρα στο 40', με ένα σουτ του Ινιάκι Γουίλιαμς.

Στο 42' οι Καφετέρος πλησίασαν ξανά στο δεύτερο γκολ, αλλά η κεφαλιά που πήρε ο Σουάρες μετά από σέντρα του Λέρμα, κατέληξε εκτός εστίας, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ζίγκι απέκρουσε εντυπωσιακά μια καρφωτή κεφαλιά του Μοχίκα!

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με την Κολομβία να συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο, ούσα παράλληλα η πιο επιθετική από τις δύο ομάδες. Στο 55' ο Ζίγκι είχε απάντηση και σε όμορφο φαλτσαριστό σουτ του Πουέρτα, ενώ στο 58' βγήκε και νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Ντίας, ο οποίος λίγο νωρίτερα (56') είχε και ένα ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ.

Στο 69' ο Πάρτεϊ είχε ένα ακόμα άστοχο μακρινό σουτ, ενώ πλησιάζοντας στην «τελική ευθεία» του αγώνα, η Γκάνα προσπαθούσε να γίνει πιο απειλητική, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης χωρίς να έχει τελική εντός εστίας. Στο 84' ήταν η Κολομβία εκείνη που πλησίασε ξανά στο γκολ, με μια μακρινή βολίδα του Κιντέρο να φεύγει ελάχιστα άουτ, ενώ στα εναπομείναντα λεπτά οι Λατινοαμερικάνοι διαχειρίστηκαν εύκολα το μικρό τους προβάδισμα, για να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση στους 16!



MVP: Ο Αρίας έβαλε το γκολ που αποδείχθηκε και το καθοριστικό για να έρθει η νίκη-πρόκριση της Κολομβίας, οπότε παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Μοχίκα, Λουκουμί, Σάντσες, Μουνιός, Αρίας (Κιντέρο 73'), Λέρμα, Πουέρτα, Ντίας (Καμπάζ 90'), Κόρδοβα (Σουάρες 8' τραυματισμός), Ροντρίγκες (Ρίος 46')

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρός): Ζίγκι, Μένσα, Οπόκου, Λουκάσεν, Σενάγια (Σεϊντού 13' τραυματισμός), Πάρτεϊ, Ι. Ουίλιαμς (Φατάου 62'), Γιρένκι (Αντού 79'), Σίμπο (Οβούσου 62'), Σεμένιο, Αγιού (Νουάμα 79')

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.