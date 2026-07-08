Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε την Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «παραβιάζουν τους κανόνες, εκφοβίζουν τους αντιπάλους τους, προκαλούν εμπόδια και εξαπατούν» στη συμπεριφορά τους ως διοργανώτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χαρακτηρίζοντάς τη συμπεριφορά αυτή συνεπή με αυτό που περιέγραψε ως την ευρύτερη προσέγγιση της Ουάσινγκτον στην εξωτερική πολιτική.



Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ αντανακλά αυτό που αποκάλεσε «το εγχειρίδιο στρατηγικής τους για το MAGA» και είπε ότι το Ιράν

«απορρίπτει τέτοια παιχνίδια» και «υπερασπίζεται σθεναρά» τα δικαιώματά του.



Τα σχόλια του Ιρανού προέδρου έρχονται στη σκιά της «ακύρωσης», από τη FIFA, της κόκκινης κάρτας επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Έρχονται επίσης εν μέσω μιας έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τις αμερικανικές δυνάμεις να έχουν χτυπήσει περισσότερους από 80 στόχους εντός του Ιράν αυτή την εβδομάδα και να έχουν επαναφέρει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο.



The U.S. government's conduct as World Cup host follows its familiar foreign policy: bending rules, bullying rivals, creating obstacles, and cheating. This is their MAGA playbook. Iran rejects such games. We stand firmly for our rights. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) July 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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