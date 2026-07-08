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Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ για γκολ μετά το 90'

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, τα 10 γκολ μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, είναι ρεκόρ στα χρονικά των Μουντιάλ

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Μουντιάλ

Εκτός από το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς των απανταχού Αργεντινών φιλάθλων, το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Εντσο Φερνάντες, απέκτησε ιστορικές διαστάσεις, καθώς ο άσος της Αργεντινής έγινε ο 10ος (!) παίκτης που σκόραρε στο Μουντιάλ 2026, μετά τη συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Με αυτήν την εντυπωσιακή κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φερνάντες ολοκλήρωσε την απίστευτη ανατροπή της Αργεντινής, που πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά νικώντας με 3-2 την Αίγυπτο, ενώ στο 79` έχανε με 2-0! 

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, τα 10 γκολ μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, είναι ρεκόρ στα χρονικά των Μουντιάλ.

Ο πρώτος παίκτης στο Μουντιάλ 2026 που σκόραρε στις καθυστερήσεις ήταν ο Γκανέζος Κάλεμπ Γιρένκι (90`+5`, 1-0 εναντίον του Παναμά), ενώ ακολούθησαν ο Γερμανός, Ντένις Ούνταβ (90`+4`, 2-1 εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού), ο Τούρκος, Κάαν Αϊχάν (90`+8`, 3-2 εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών), ο Καναδός, Στέφεν Εουστάκιο (90`+2` 1-0 την Νότια Αφρική), ο Βραζιλιάνος, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (90`+6`, 2-1 την Ιαπωνία), ο Πορτογάλος, Γκονσάλο Ράμος (90`+4`, 2-1 την Κροατία), ο Ισπανός, Μικέλ Μερίνο (90`+1`, 1-0 την Πορτογαλία), ο Βέλγος, Γιούρι Τίλεμανς (120+5`, 3-2 τη Σενεγάλη) και ο Βραζιλιάνος, Νεϊμάρ (90`+10`, ήττα με 2-1 από τη Νορβηγία). 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ποδόσφαιρο Μουντιάλ 2026 Αργεντινή
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