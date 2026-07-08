Το πέναλτι που έχασε ο Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο δεν ήταν απλώς... ακόμη ένα χαμένο πέναλτι.

Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον μοναδικό - ίσως - «εφιάλτη» που τον... κυνηγά μέσα στο γήπεδο. Στην Ατλάντα, το βράδυ της Τρίτης, απέναντι στην Αίγυπτο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο απόλυτος σταρ της Αργεντινής απέτυχε να σκοράρει από την «ασβεστένια» βούλα.

Είχε συμβεί το ίδιο και με την Αυστρία, όταν αστόχησε από τα 11 βήματα. Το εχθεσινό ήταν το δεύτερο χαμένο πέναλτι του Μέσι στο τρέχον Μουντιάλ και το τέταρτο στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις. Και όταν μιλάμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αυτό είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η μικρή λευκή κουκίδα, αποτελεί την «κρυπτονίτη» του Αργεντινού. Ένας ποδοσφαιριστής που, κατά γενική ομολογία - από συμπαίκτες, αντιπάλους και τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου - είναι «ο καλύτερος σε όλα», έχει απέναντί του έναν τομέα του παιχνιδιού στον οποίο δεν βρίσκεται στην κορυφή. Παράδοξο θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί θεωρητικά πρόκειται για την πιο απλή ενέργεια που καλείται να εκτελέσει ένας ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερα τέτοιου υψηλού επιπέδου.

Στη διάρκεια του αγώνα με την Αίγυπτο και παρότι είχε χάσει το πέναλτι και η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 79' με 2-0, ο Μέσι βρήκε τον τρόπο να... γυρίσει τον διακόπτη. Όταν όλα έμοιαζαν να καταρρέουν για την Αργεντινή εμφανίστηκε ο... συνήθης ύποπτος.

Ασίστ... πάρε βάλε στον Κούτι Ρομέρο για το 2-1 στο 79' και πέντε λεπτά μετά με ασύλληπτο σουτ ισοφάρισε σε 2-2. Στις καθυστερήσεις ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε μία μυθική ανατροπή για την «αλμπισελέστε», αλλά ο MVP είχε ήδη... αναδειχθεί.

Οκτώ γκολ μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, στα 39 του χρόνια. Δύσκολα θα ξαναδούμε κάτι παρόμοιο.

Το ερώτημα: Γιατί ο Μέσι έχει χάσει τόσα πολλά πέναλτι;

Η αρχή έγινε το 2018 απέναντι στην Ισλανδία, ακολούθησε το 2022 με την Πολωνία. Και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, πρώτα απέναντι στην Αυστρία και απόψε απέναντι στην Αίγυπτο.

Συνολικά τέσσερα χαμένα πέναλτι στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις. Το στατιστικό θα ήταν αξιοσημείωτο για οποιονδήποτε επαγγελματία ποδοσφαιριστή, όταν όμως αφορά τον Μέσι, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Είναι φανερό ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά όταν ο Αργεντινός εκτελεί πέναλτι. Με την ευκολία που σκοράρει έξω και μέσα από την περιοχή και τον εντυπωσιακό αριθμό τερμάτων που έχει πετύχει με απευθείας εκτελέσεις φάουλ, μοιάζει σχεδόν ανεξήγητο το γεγονός ότι δείχνει να... μπλοκάρει όταν τοποθετεί την μπάλα στην άσπρη βούλα.

Είναι ένα από εκείνα τα μυστήρια του ποδοσφαίρου που δύσκολα εξηγούνται με τη λογική. Ακόμη περισσότερο, δε, όταν... πρωταγωνιστής είναι ο Μέσι!

Πηγή: skai.gr

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