Κάτι παραπάνω από βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, η οποία παρά το γεγονός πως διαθέτει ένα ρόστερ με ποιότητα και εμπειρία, εντούτοις, γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την παρουσία της με δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Μετά την χθεσινή ήττα της χώρας από την Ισπανίας, ο τεχνικός της «σελέστε», Μαρσέλο Μπιέλσα, ξέσπασε μπροστά στις κάμερες.

Λίγες ώρες μετά ήρθε και η οργισμένη αντίδραση της ομοσπονδίας της χώρας, η οποία ακύρωσε την πτήση τσάρτερ με την οποία θα επέστρεφε η ομάδα στην Ουρουγουάη!

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, αλλά και το τεχνικό τιμ, καλούνται να βρουν εμπορική πτήση και να επιστρέψουν μόνοι τους!

🚨🚨 LA FÉDÉ URUGUAYENNE NE RIGOLE VRAIMENT PAS ! ELLE ANNULE LE VOL PRIVÉ POUR LE RETOUR AU PAYS DE LA SÉLECTION ! 🇺🇾❌🛫



Chaque joueur devra désormais rentrer à bord d’un vol commercial.



🗞️ @MartinCharquero pic.twitter.com/BzEByU4n9P — Actu Foot (@ActuFoot_) June 27, 2026

«Εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια»

Ο 70χρονος τεχνικός δεν… μάσησε τα λόγια του, τονίζοντας «Η αλήθεια είναι πως η προσφορά μου στο ποδόσφαιρο της χώρας ισούται με το μηδέν. Αν με ρωτήσετε για την υστεροφημία μου, θεωρώ ότι θα με θυμούνται ως κάποιον που δεν άφησε απολύτως τίποτα πίσω του».

Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε την πόρτα της εξόδου και ουσιαστικά αυτό που αναφέρεται στην Ουρουγουάη είναι ότι υπάρχει οριστικό ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η κριτική που ασκεί ο Τύπος της χώρας είναι πολύ σκληρή. Το πρωτοσέλιδο της «Ovacion» είχε τίτλο «εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια», προφανώς λόγω του υψηλού συμβολαίου του Αργεντινού τεχνικού. Κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των Μουντιάλ για την Ουρουγουάη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.