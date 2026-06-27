Ιορδανία – Αργεντινή: Φρεσκάρισμα στον Μέσι και το μυαλό στους «32»

Ούσα νικήτρια του ομίλου στον οποίο συμμετέχει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ως κάτοχος της απόλυτης ποδοσφαιρικής κορυφής του πλανήτη, η Αργεντινή δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στη φάση των ομίλων (05:00, Ελλάδας) απέναντι στην αποκλεισμένη Ιορδανία.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει γνωστοποιήσει πως ο Λιονέλ Μέσι, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ με 18 τέρματα και με 5 στη φετινή διοργάνωση, θα βρεθεί στον πάγκο για την αναμέτρηση της 3ης και τελευταίας «στροφής» των γκρουπ.

Η «αλμπισελέστε» θα βασιστεί στη «δίψα» των Χούλιαν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες που θέλουν να πετύχουν γκολ στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο, με τους Ιορδανούς να έχουν ήδη αποχαιρετήσει τη διοργάνωση, αλλά να το κάνουν με το κεφάλι ψηλά.

Σκόραραν και στα δυο προηγούμενα παιχνίδια τους, όπου ηττήθηκαν 3-1 από την Αυστρία και 2-1 από την Αλγερία και θέλουν να βρουν δίχτυα και στον αποχαιρετισμό τους στο φετινό τουρνουά. Αμυντικά, πάντως, η συνταγή τους δεν θ’ αλλάξει και η τριάδα που θα ενισχύεται από τους φουλ μπακ, θα παραμείνει, μετρώντας δυνάμεις και απέναντι στους αστέρες της «αλμπισελέστε».

Πιθανές ενδεκάδες

Ιορδανία: Αμπουλάιλα, Αλ – Αράμπ, Νασίμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάν, Αλ – Ρασντάν, Αλ – Ραουαμπέ, Αμπού Τάχα, Αλ – Ταμάρι, Όλουαν, Αλ – Μαρντί

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μοντιέλ, Οταμέντι, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Παρέδες, Έντσο, Αλμάντα, Άλβαρες, Λαουτάρο

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