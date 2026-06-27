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Λ.Δ. Κονγκό-Ουζμπεκιστάν: Παίζουν τα… ρέστα τους

«Τελικός» Λ.Δ. Κονγκό με Ουζμπεκιστάν για την 3η θέση του 11ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι δύο ομάδες παίζουν τα ρέστα τους, με στόχο την πρόκριση στους «32»

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Κονγκό

«Τελικός» Λ.Δ. Κονγκό με Ουζμπεκιστάν για την 3η θέση του 11ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι δύο ομάδες παίζουν τα ρέστα τους, με στόχο την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το «1-2» είναι καπαρωμένο από Κολομβία (6 βαθμοί) και Πορτογαλία (4 βαθμοί). Η ομάδα του Κονγκό έχει σαφώς πιο ρεαλιστικές πιθανότητες για να περάσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες. Αφού έχει έναν βαθμό, ενώ και η διαφορά τερμάτων δεν είναι κακή (1-2 γκολ). Διαθέσιμος ο γκολκίπερ Εμπασί, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν.

Το Ουζμπεκιστάν κυνηγάει ένα θαύμα, έχοντας δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, ενώ η διαφορά τερμάτων είναι 1-8. Οπότε, μόνο με νίκη με ένα εντυπωσιακό σκορ θα μπορεί να ελπίζει. Στην πραγματικότητα έχει απειροελάχιστες. Η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Πιθανές συνθέσεις:

Λ.Δ. Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί – Γουαν Μπισάκα, Εμπεμπά, Τουνζέμπε, Καπουαντί, Μασουακού – Μουτουσαμί, Καγιέμπε, Σαντίκι – Βισά, Μπακαμπού

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ – Αμπντουλαέφ, Κχουσάνοφ, Ασουρμάτοφ – Καρίμοφ, Σουκούροφ, Μοζγκοβόι, Νασρουλόεφ – Φαϊζουλάγεφ, Ουρούνοφ, Σομουρόντοφ

Διαιτητής: Φέιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Κονγκό Ουζμπεκιστάν
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