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Ρονάλντο: Θα νικήσει εύκολα την Αργεντινή η Ισπανία

Δεν θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Αργεντινή η Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο

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Ρονάλντο

Όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου θα είναι στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00) για τον σπουδαίο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Η «αλμπισελέστε» θα ψάξει το 4ο αστέρι και το back to back μετά το 2022, ενώ η «ρόχα» τη δεύτερή της κούπα μετά το 2010, με τον Βραζιλιάνο θρύλο Ρονάλντο να εμφανίζεται σίγουρος πως η Ισπανία θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το Μουντιάλ.

«Νομίζω ότι η Ισπανία θα κερδίσει την Αργεντινή πολύ εύκολα. Για μένα, η πρωταθλήτρια θα ερχόταν από το ζευγάρι του ημιτελικού της Ισπανίας και της Γαλλίας, όποτε νομίζω ότι για την Ισπανία θα είναι εύκολο», ανέφερε στην εκτίμησή του ο Ρονάλντο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ισπανία Αργεντινή Ρονάλντο
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