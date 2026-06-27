Αλγερία-Αυστρία: Μονομαχία «ο θάνατος σου η ζωή μου» με στόχο την πρόκριση

Το Κάνσας ετοιμάζεται για μία σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία, η οποία θα κρίνει και ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον επόμενο γύρο της Παγκόσμιας Γιορτής του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026.

Για τον 10ο όμιλο Αλγερία και Αυστρία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06, 05:00) με τις δύο ομάδες να είναι αγκαλιά στους τρεις βαθμούς.

Οι Αφρικανοί ξεκίνησαν πολύ στραβά στη διοργάνωση γνωρίζοντας πικρή ήττα από την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή με 3-0, χάρη στο υπερηχητικό σόου του Λιονέλ Μέσι. Στη συνέχεια κατάφερε, αν και με δυσκολία, να λυγίσει την αντίσταση της Ιορδανίας επικρατώντας 2-1 και πλέον έχει χρυσή ευκαιρία, καθώς εάν δεν ηττηθεί θα περάσει στην επόμενη φάση είτε ως 2η είτε μέσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες.

Από την απέναντι πλευρά τα ίδια ισχύουν και για την Αυστρία, μόνο που αυτή έχει και την ισοβαθμία υπέρ της, λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων που διαθέτει.

Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της με το εμφατικό 3-1 απέναντι στην Ιορδανία, ωστόσο στη συνέχεια έγινε και αυτή ακόμη ένα θύμα του σπουδαίου ποδοσφαιριστή που ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέσι, με τους Αυστριακούς να χάνουν 2-0 από την Αργεντινή.

Αν Αυστρία καταφέρει να μην χάσει τότε δεδομένα θα περάσει ως δεύτερη του 10ου ομίλου.

Οι πιθανές 11άδες:

Αλγερία: Ζιντάν, Μπελγκάλι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ Νουρί, Μπουνταουί, Μπενταλέμπ, Μαχρέζ, Μάζα, Σαϊμπί, Γκουιρί.

Αυστρία: Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα, Λίενχαρτ, Πος, Σέιβαλντ, Σλάγκερ, Σάμπιτσερ, Βάνερ, Σμιντ, Αρναούτοβιτς.

Διαιτητής: Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

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