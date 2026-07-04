Μία ατάκα του Τζάνι Ινφαντίνο μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε συζητήσεις.



Ο πρόεδρος της FIFA παρακολούθησε από κοντά το συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση, και μετά τη λήξη του παραδέχθηκε ότι «υπέφερε» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αντιλαμβανόμενος ότι η δήλωσή του μπορούσε να παρερμηνευτεί ως ένδειξη προτίμησης προς την Αργεντινή, έσπευσε να διευκρινίσει πως είναι «ουδέτερος», επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σχόλια.

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στο Μαϊάμι και παρακολούθησε από κοντά μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης, φωτογραφιζόμενος μάλιστα με φιλάθλους και διάσημους που έδωσαν το «παρών» στο παιχνίδι.



Η Αργεντινή δυσκολεύτηκε όσο λίγες φορές απέναντι στο μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι, όμως κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 3-2 στην παράταση και να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, φτάνοντας τα επτά γκολ στη διοργάνωση, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι απάντησε με τον Ντερόι Ντουάρτε στο 59'. Στην παράταση ο Λισάντρο Μαρτίνες έδωσε ξανά προβάδισμα στην «αλμπισελέστε», οι Αφρικανοί ισοφάρισαν με τον Λόπες Καμπράλ, πριν ο Ρομέρο διαμορφώσει το τελικό 3-2 στο 111'.

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