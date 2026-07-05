Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: Ακόμη τον μαθαίνω μετά από 15 χρόνια γάμου

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Παρότι είναι παντρεμένοι εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και γνωρίζονται για πάνω από τρεις δεκαετίες, η Ισπανίδα σταρ παραδέχθηκε πως η σχέση τους παραμένει για εκείνη μια συνεχής διαδικασία ανακάλυψης.

Η 52χρονη ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας «The Invite», την οποία σκηνοθετεί η Olivia Wilde. Η ταινία ασχολείται με τη δυναμική ανάμεσα σε δύο ζευγάρια κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, φωτίζοντας με χιούμορ αλλά και αλήθεια τις ισορροπίες, τις αμηχανίες και τις αποκαλύψεις που μπορεί να φέρει μια σχέση.

Με αφορμή το θέμα της ταινίας, η Κρουζ αναφέρθηκε και στον δικό της γάμο με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. «Νιώθω ότι ακόμη μαθαίνω στη σχέση μου», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ακόμη και όταν γνωρίζεις κάποιον για πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις ανακαλύψει τα πάντα για εκείνον.

«Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια. Τον ξέρω πραγματικά, αλλά υπάρχει άραγε μια μέρα που μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις απόλυτα τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου», πρόσθεσε.

Η γνωριμία τους στα γυρίσματα του «Jamón Jamón»

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1992, στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας «Jamón Jamón». Αν και η χημεία ανάμεσά τους ήταν εμφανής, όπως έχει πει στο παρελθόν ο Μπαρδέμ, τότε δεν συνέβη τίποτα ρομαντικό μεταξύ τους.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά αρκετά χρόνια αργότερα, το 2008, στα γυρίσματα της ταινίας «Vicky Cristina Barcelona» του Woody Allen. Εκεί, η επαγγελματική τους σχέση άρχισε σταδιακά να εξελίσσεται σε κάτι πολύ πιο προσωπικό.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι κανείς από τους δύο δεν έκανε εύκολα το πρώτο βήμα. Όπως είχε περιγράψει, η αμηχανία και ο επαγγελματισμός τους κρατούσαν σε απόσταση, μέχρι που ένα πάρτι στο τέλος των γυρισμάτων άλλαξε τα πάντα.

Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2010 σε μια πολύ κλειστή τελετή στις Μπαχάμες. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν επιλέξει να προστατεύουν σταθερά την προσωπική τους ζωή και να κρατούν την οικογένειά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Penélope Cruz Reveals Why She’s ‘Still Learning’ After Over 15 Years of Marriage with Husband Javier Bardem (Exclusive) https://t.co/Y4okbI07Iq — People (@people) July 4, 2026

Πηγή: skai.gr

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