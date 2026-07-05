Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσινγκτον με την ευκαιρία της εθνικής εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό. Είδαν τους κεραυνούς και είπα (…) αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν», τόνισε ο Τραμπ, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επευφημεί.

Λίγο νωρίτερα οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall, όπου θα πραγματοποιηθεί το κεντρικό τμήμα των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης καταιγίδας, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια.

Τελικά οι αρχές επέτρεψαν στο πλήθος να επιστρέψει και η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε στις 23:15 (τοπική ώρα, 06:15 ώρα Ελλάδας). Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν με ένα εντυπωσιακό σόου με σχεδόν 850.000 πυροτεχνήματα.

«Εδώ στο National Mall γιορτάζουμε τον θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, τη νίκη της ελευθερίας επί της καταπίεσης και τη διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος από τις 4 Ιουλίου 1776 ως τις 4 Ιουλίου 2026», υπογράμμισε ο Τραμπ στην ομιλία του εξαίροντας τα αμερικανικά ιδανικά, ενώ παρουσίασε και μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες.

«Χρονολογείται από το 1777, έχει τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες των 13 πολιτειών που διακήρυξαν την Ανεξαρτησία την 4η Ιουλίου», εξήγησε.

«Σήμερα η χώρα μας κερδίζει ξανά, και κερδίζουμε όπως ποτέ άλλοτε. Η Αμερική επέστρεψε, και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία και θα το κάνουμε αυτό εγκρίνοντας τον Νόμο SAVE America, που σημαίνει ότι όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να επιδεικνύουν ταυτότητα ψηφοφόρου… όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να προσκομίσουν ένα μικρό πράγμα που ονομάζεται απόδειξη υπηκοότητας», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ.



Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε για μία ακόμη φορά τον κομμουνισμό, ένα προσφιλές του θέμα στις ομιλίες που έχει εκφωνήσει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

«Ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα»

«Ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα», σχολίασε. «Οι πολεμιστές μας δεν πολέμησαν κατά του κομμουνισμού στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο απλώς και μόνο για να μπορέσει αυτή η απειλή να εμφανιστεί εδώ στην Αμερική», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του την Παρασκευή το βράδυ από το όρος Ράσμορ ο Τραμπ είχε δηλώσει: «είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (…) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα!».

Ο Τραμπ επιλέγει συχνά τον τελευταίο καιρό αυτή τη ρητορική, καθώς πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τέσσερις προοδευτικοί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κέρδισαν στις προκριματικές εκλογές του κόμματος στην πόλη της Νέας Υόρκης την προηγούμενη εβδομάδα και στο Κολοράντο την Τρίτη. Προοδευτικοί υποψήφιοι έχουν επίσης σημειώσει νίκες στο Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ, το Οχάιο, την Πενσιλβάνια και το Τέξας.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομιλία του και στο νομοσχέδιο, με την ονομασία “SAVE America Act”, που προωθεί και το οποίο προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών.

«Σήμερα η χώρα μας κερδίζει ξανά και κερδίζουμε όπως ποτέ άλλοτε. Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία και θα το κάνουμε εγκρίνοντας το SAVE America Act που σημαίνει ότι όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να επιδεικνύουν εκλογική ταυτότητα (…) όλοι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα μικρό πραγματάκι που ονομάζεται απόδειξη υπηκοότητας», σχολίασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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