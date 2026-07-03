Ο μέσος του Καναδά, Ισμαέλ Κονέ, ένιωσε πως απογοήτευσε ολόκληρη τη χώρα όταν βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο με σπασμένο πόδι, ωστόσο παρέμεινε κοντά στην εθνική ομάδα για να προσφέρει τη στήριξή του ενόψει της αναμέτρησης με το Μαρόκο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, το Σάββατο (4/7) στο Χιούστον.

Ο Κονέ υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση έπειτα από μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο του Κατάρ, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων, στη δεύτερη αναμέτρηση του Καναδά στη φάση των ομίλων. Ωστόσο, συναντήθηκε γρήγορα με τους συμπαίκτες του και συνεχίζει να αποτελεί μέρος της πορείας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν... όχι τώρα», έγραψε σε επιστολή του στο The Players’ Tribune.

«Δεν ανησυχούσα για τον εαυτό μου. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για μένα. Θα κάνω την αποκατάστασή μου και θα επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Αυτό το ήξερα πριν ακόμη με βάλουν στο φορείο.

Αλλά αυτό που δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου ήταν το πόσο απογοητευμένος ήμουν που δεν θα μπορούσα πλέον να βοηθήσω την ομάδα μας μέσα στο γήπεδο, ενώ βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την αποστολή. Το καναδικό ποδόσφαιρο ερχόταν, ερχόταν, ερχόταν και τώρα επιτέλους είναι εδώ.

Και τότε συμβαίνει αυτό; Είμαστε μπροστά με 3-0, το BC Place “κοχλάζει”, απέχουμε 40 λεπτά από την πρώτη νίκη μας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Και ξαφνικά ακούω ολόκληρο το γήπεδο να σιωπά, 50.000 φιλάθλους. Ένιωσα πως απογοήτευα ολόκληρη τη χώρα.»

Ο Κονέ δήλωσε επίσης ότι έχει συγκλονιστεί από το κύμα συμπαράστασης που έχει δεχθεί μετά τον τραυματισμό του. «Ο αριθμός των μηνυμάτων που λαμβάνω από ανθρώπους σε ολόκληρο τον Καναδά, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την ομάδα και επομένως στηρίζουν κι εμένα, θέλοντας να βεβαιωθούν ότι είμαι καλά.

Ή όσα ακούω από κοντά, όταν οι φίλαθλοι με βλέπουν να κυκλοφορώ με πατερίτσες στους αγώνες. Προφανώς ήξερα ότι θα υπήρχε υποστήριξη, αλλά το μέγεθός της με έχει κάπως σοκάρει», είπε.

Ο Κονέ αποκάλυψε επίσης τι είπε στους γιατρούς του πριν από την επέμβαση. «Παιδιά, αυτό είναι ό,τι έχω. Έχω δουλέψει όλη μου τη ζωή για να γίνω ποδοσφαιριστής και πρέπει να επιστρέψω στο γήπεδο για αυτή την ομάδα. Οπότε ας κάνουμε μια εξαιρετική επέμβαση. Χειρουργήστε με σαν να είμαι ο αδελφός ή ο γιος σας», τους είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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