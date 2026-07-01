Η Αγγλία είδε και έπαθε για να κάμψει την αντίσταση του πολύ μαχητικού Κονγκό. Συγκεκριμένα τα «Τρία Λιοντάρια», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, είδαν τον φοβερό Χάρι Κέιν να πετυχαίνει δύο γκολ και να υπογράφει την ανατροπή της ομάδας του.

Με τη νίκη αυτή οι Άγγλοι πέρασαν στη φάση των «16» της διοργάνωσης εκεί που πλέον θα αντιμετωπίσουν τους οικοδεσπότες Μεξικανούς. Από την άλλη, οι Αφρικανοί οι οποίοι είχαν εξαιρετική παρουσία στην αναμέτρηση αλλά κατέρρευσαν ολοκλήρωσαν εδώ το ταξίδι τους.

Το ματς

Το κακό ξεκίνημα των Άγγλων και η αντίσταση του Κονγκό

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για το Κονγκό, το οποίο πήρε προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Τσιπένγκα εκμεταλλεύτηκε τη βαθιά μπαλιά του Εμπεμπά και με άψογο πλασέ νίκησε τον Τζόρνταν Πίκφορντ, γράφοντας το 1-0.

Η Αγγλία αντέδρασε άμεσα, πήρε την κατοχή της μπάλας και επέβαλε τον ρυθμό της, ωστόσο δυσκολευόταν να διασπάσει την άριστα οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Αφρικανών, οι οποίοι είχαν κλείσει αποτελεσματικά τους χώρους και περιόρισαν σημαντικά τις επιθετικές προσπάθειες των παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Οι μεγάλες ευκαιρίες της Αγγλίας και η απάντηση του Κονγκό

Η πρώτη ουσιαστική στιγμή για τους Άγγλους ήρθε στο 28ο λεπτό. Ο Ντέκλαν Ράις εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Κόνσα, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος δημιούργησε ξανά τις προϋποθέσεις με εξαιρετική σέντρα, ο Μπέλινγκχαμ πήρε την κεφαλιά, όμως ο Εμπασί πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Με την πάροδο του χρόνου η πίεση της Αγγλίας αυξανόταν. Στο 36ο λεπτό ο Ράσφορντ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση και εκτέλεσε από κοντινή απόσταση, όμως ο Μπισάκα απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή, αποτρέποντας την ισοφάριση.

Παρότι είχε επιλέξει ξεκάθαρα αμυντική προσέγγιση μετά το προβάδισμά του, το Κονγκό άγγιξε και δεύτερο γκολ στο 42'. Ο Μπισάκα βρέθηκε σε θέση βολής και επιχείρησε το τελείωμα από κοντά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 2-0.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου η Αγγλία ενέτεινε την πίεσή της. Ο Μπέλινγκχαμ πήρε την κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Μαντουέκε, όμως ο Εμπασί δήλωσε ξανά «παρών» με ακόμα μία εξαιρετική απόκρουση.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους οι παίκτες του Σάουθγκεϊτ έχασαν ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Χάρι Κέιν κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα και σούταρε από πολύ κοντά, όμως ο Εμπασί πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση, διαμορφώνοντας το 1-0 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Το φουριόζο ξεκίνημα των «Τριών Λιονταριών» στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Αγγλία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένη να αντιδράσει. Τα «Τρία Λιοντάρια» αύξησαν άμεσα την πίεσή τους και προσπάθησαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, δημιουργώντας διαδοχικές ευκαιρίες.

Στο 52ο λεπτό, ο Μάρκους Ράσφορντ ξεπέρασε τον Εμπεμπά με εντυπωσιακή προσποίηση, όμως το πλασέ του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Λίγο αργότερα, στο 53’, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, με τον Εμπασί να πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση και να κρατά το προβάδισμα για το Κονγκό.

Η ισοφάριση και η «λύτρωση»

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, η εικόνα δεν είχε αλλάξει δραματικά, όμως η Αγγλία έδειχνε να ανεβάζει σταδιακά στροφές. Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ προχώρησε σε αλλαγές, ρίχνοντας στη μάχη τους Γκόρντον και Σάκα, αναζητώντας περισσότερη ταχύτητα και δημιουργία στην επιθετική γραμμή. Την ίδια στιγμή, το Κονγκό παρέμενε επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις, κρατώντας ζωντανή την απειλή.

Στο 74ο λεπτό, η πίεση των Άγγλων καρποφόρησε. Ο Άντονι Γκόρντον έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Χάρι Κέιν, ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, πήρε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το 1-1, επαναφέροντας πλήρως το ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

Ο Κέιν «υπέγραψε» την ανατροπή

Η Αγγλία συνέχισε να πιέζει με στόχο το γκολ της ανατροπής και της πρόκρισης στους «16». Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε ξανά δράση και εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο Άγγλος επιθετικός, λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση, υποδέχθηκε την πάσα του Γκόρντον στο ύψος της μεγάλης περιοχής, γύρισε εντυπωσιακά το σώμα του και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και «λυτρώνοντας» την ομάδα του σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

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