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«Τιμούρ ρίχτο»: Οι Ουζμπέκοι σπάνε ό,τι βρουν μετά την ήττα από την Πορτογαλία - Δείτε βίντεο

Σε λογική «Ηλία ρίχτο», οι Ουζμπέκοι σπάνε ό,τι βρουν (οι τηλεοράσεις τα «κυριότερα θύματα») ουρλιάζουν, λιποθυμούν. Οι παίκτες δεν είναι γνωστό τι θα κάνουν

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Ουζμπέκοι

Θρήνος και οργή επικρατεί στο μακρινό Ουζμπεκιστάν, μετά την ταπεινωτική ήττα της εθνικής ομάδας (5-0) από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ.

Σε λογική «Ηλία ρίχτο», οι Ουζμπέκοι, μικροί και μεγάλοι, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους (οι τηλεοράσεις τα «κυριότερα θύματα») κλαίνε, ουρλιάζουν, λιποθυμούν, μόνο... κτίρια δεν κατεδαφίζουν (μάλλον) λόγω της εθνικής ταπείνωσης. Οι παίκτες τους δεν είναι γνωστό τι θα κάνουν, και πότε προβλέπεται η επιστροφή στην πατρίδα...

Για την ιστορία η Πορτογαλία έβγαλε αντίδραση, έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και διέλυσε με πέντε γκολ το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ.

Η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στον Ρονάλντο. Ο αρχηγός των Πορτογάλων σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 10 τέρματα σε Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν
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