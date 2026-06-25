Θρήνος και οργή επικρατεί στο μακρινό Ουζμπεκιστάν, μετά την ταπεινωτική ήττα της εθνικής ομάδας (5-0) από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ.

Heartbreak: Uzbek fans smashed their TVs after their national team’s defeat to Portugal.



Video: ZTB. media pic.twitter.com/b0SllOa4XQ June 24, 2026

Σε λογική «Ηλία ρίχτο», οι Ουζμπέκοι, μικροί και μεγάλοι, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους (οι τηλεοράσεις τα «κυριότερα θύματα») κλαίνε, ουρλιάζουν, λιποθυμούν, μόνο... κτίρια δεν κατεδαφίζουν (μάλλον) λόγω της εθνικής ταπείνωσης. Οι παίκτες τους δεν είναι γνωστό τι θα κάνουν, και πότε προβλέπεται η επιστροφή στην πατρίδα...

Για την ιστορία η Πορτογαλία έβγαλε αντίδραση, έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και διέλυσε με πέντε γκολ το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ.

Η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στον Ρονάλντο. Ο αρχηγός των Πορτογάλων σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 10 τέρματα σε Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

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